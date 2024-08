video suggerito

Italia straordinaria ai Mondiali juniores di ciclismo: strepitoso oro con nuovo record del Mondo Impresa eroica dei giovani ragazzi del ct Salvoldi ai Mondiali Juniores di ciclismo su pista che si stanno svolgendo in Cina. Il quartetto azzurro nella finale dell’inseguimento a squadre ha vinto l’oro e stabilito il nuovo record del mondo nella disciplina, dominando Francia e Gran Bretagna, seconde e terze al traguardo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Impresa eroica dei giovani ragazzi azzurri impegnati in questi giorni ai Mondiali Juniores di ciclismo su pista che si stanno svolgendo in Cina: nella finale dell'inseguimento a squadre juniores maschile il quartetto italiano non solo si è preso una spettacolare medaglia d'oro ma ha fatto registrare anche il nuovo record del mondo, con un 3.51.199 finale che ha migliorato di ben 2″ il precedente, ottenuto sempre dall'Italia nelle qualifiche.

Ad esaltarsi sull'anello cinese sono stati Davide Stella, Ares Costa, Christian Fantini e Alessio Magagnotti (con Eros Sporzon che ha gareggiato nel primo round) che si sono imposti in finale sui transalpini Larronde, Menanteau, Busson e Charret. Una vittoria schiacciante di oltre cinque secondi, in cui i ragazzi del ct Dino Salvoldi hanno mostrato una manifesta superiorità in pista. Dietro a Italia e Francia, il bronzo è andato al quartetto britannico.

Chi sono i 4 juniores campioni del mondo su pista

L'incredibile successo sull'anello mondiale è stato conquistato da quattro ragazzi giovanissimi selezionati dal ct Salvoldi per l'avventura iridata in Cina, già campioni continentali nella disciplina. Si tratta del diciottenne Ares Costa (Borgo Molino Vigna Fiorita) già campione europeo in inseguimento a squadre. Poi, Christian Fantini, diciassettenne (Pedale Casalese Armofer) anche lui insieme a Costa campione Europeo in inseguimento a squadre, come Alessio Magagnotti, suo coetaneo (Autozai Contri) che oltre ad essere Campione Europeo in inseguimento a squadre, vanta anche due tappe in Germania alla LVM Saarland di Nations Cup, due tappe al Giro del Veneto e altrettante tappe al Giro d'Abruzzo. Il quarto Campione Europeo in inseguimento è Davide Stella (Gottardo Giochi Caneva), goà campione italiano Keirin e km da fermo.

Un altro oro ai Mondiali, lo conquista Del Medico nel Keirin

Oltre che nell'inseguimento a squadre, la giovanissima Italia del pedale su pista ha esultato anche grazie a Fabio Del Medico che si è imposto nel Keirin: il ciclista toscano ha vinto l'oro nello sprint finale battendo al giapponese Kanata Takahashi e il kazako Daniyar Shayakhmetov.