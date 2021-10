Italia d’argento nell’inseguimento femminile! Seconda medaglia agli Europei di ciclismo Martina Alzini, Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Silvia Zanardi hanno conquistato la medaglia d’argento nella prova dell’inseguimento femminile agli Europei di ciclismo in corso di svolgimento in Svizzera. Il quartetto azzurro si è piazzato al secondo posto, arrendendosi solo nella finale ad una strepitosa Germania.

A cura di Marco Beltrami

Ce l'hanno messa tutta, ma alla fine si sono dovute arrendere ad una straripante Germania. Il quartetto azzurro dell'inseguimento femminile ha conquistato la medaglia d'argento agli Europei di ciclismo su pista di Grenchen. Martina Alzini, Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Silvia Zanardi hanno dunque regalato la seconda gioia all'Italia dopo quella conquistata pochi minuti prima da Letizia Paternoster, anche lei argento nell'Elimination Race.

Nella seconda giornata di gare della rassegna continentale di ciclismo su pista di Grenchen sono dunque arrivate le prime soddisfazioni per i nostri atleti. Il quartetto dell'inseguimento femminile si era guadagnato nelle scorse ore la possibilità di andare a medaglia, battendo nella batteria l'Irlanda (piazzatasi poi terza, grazie al successo sulla Gran Bretagna). In finale la squadra italiana ha trovato di fronte un ostacolo durissimo, ovvero la Germania. Una sfida che Martina Alzini, Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Silvia Zanardi hanno iniziato bene guadagnando un buon vantaggio sulle avversarie.

Con il passare dei secondi però le ragazze teutoniche hanno accelerato, riuscendo prima a ridurre lo svantaggio e poi ad allungare fino a mettere fuori gioco l'Italia. Un abisso difficile da colmare per le nostre atlete che non hanno potuto far altro che accettare il verdetto. Una situazione che non vanifica dunque l'impresa delle ragazze azzurre che hanno portato a casa comunque un ottimo risultato. Appuntamento ora a domani con le prossime gare, con la soddisfazione di aver messo in cascina le prime medaglie e sbloccato dunque il medagliere.