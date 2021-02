Il Giro d’Italia 2021 partirà da Torino l’8 maggio: prime tre tappe in Piemonte

Adesso è ufficiale: il Giro d’Italia 2021 partirà sabato 8 maggio da Torino con una cronometro individuale nelle vie della città. L’edizione 104 della Corsa Rosa resterà in Piemonte anche per nelle due successive tappe: quella per velocisti da Stupinigi a Novara di domenica 9 maggio e un’altra con un tracciato più ondulato da Biella a Canale lunedì 10 maggio. Il percorso completo del 104° Giro d’Italia verrà presentato online la prossima settimana, dopo che saranno definiti gli ultimi dettagli sul percorso e sui diritti televisivi della corsa.