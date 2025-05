video suggerito

Giro d’Italia 2025, la 8ª tappa Giulianova-Castelraimondo: orari TV, diretta e percorso Ottava tappa ancora sugli Appennini, che scatta da Giulianova per arrivare dopo 197 chilometri a Castelraimondo. Frazione costellata da 4 GPM tra cui il Valico di Santa Maria Maddalena di prima categoria. Diretta in chiaro sui canali TV e streaming della Rai. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, sabato 17 maggio, ottava tappa del Giro d'Italia 2025 con un'altra frazione incentrata su un percorso montagnoso anche se non proibitivo, di 197 chilometri con partenza da Giulianova e traguardo fissato a Castelraimondo. Diretta gratuita sui canali Rai, in TV su Rai 2 e Rai SportHD e in streaming su RaiPlay.

Dopo quella di ieri anche oggi si prevede lo spettacolo di un’altra giornata sugli Appennini che attraversa l'Italia dall’Abruzzo alle Marche, con arrivo in provincia di Macerata. Nessun momento di respiro con pochissima pianura e con le salite del Sassotetto (valico di Santa Maria Maddalena: 13,1 km, pendenze dal 7,4% al 14%), Montelago, Castel Santa Maria e Gagliole a dare gli strappi che potrebbero sfaldare il gruppo e dar vita ad altre fughe di giornata.

Numero tappa: 8ª, Giulianova-Castelraimondo

Orario partenza: ore 12:15

Orario arrivo: 17:15

Percorso: montagna

Distanza e dislivello: 197 km, 3.800 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 8ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Giulianova-Castelraimondo

Seconda tappe nelle Marche, con i ciclisti che entreranno nell’Appennino Teramano e Piceno per dirigersi verso Sarnano, da cui si affronta la scalata del Sassotetto proprio posta a metà percorso. Si tratta del Valico di Santa Maria Maddalena posto a 1,455 metri di altitudine. E' un GPM di categoria 1 e si intervalla con il precedente (GPM 3) della Croce di Casale e anticipa gli altri due GPM di giornata a Montelago e a Gagliole, l'ultimo di giornata dove a 6.5 km dall’arrivo un breve muro di 800 m al 12% porta alla discesa finale impegnativa fino ai 2 km dal traguardo: in salita tra il 5% e il 2% fino all’arrivo.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Anche l'8ª tappa del Giro d'Italia 2025 sarà come sempre visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi, sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si attraversano gli Appennini abruzzesi per poi arrivare nelle Marche. Quattro le Province interessate con la prima, di Teramo, da cui ci sarà il via alle 12:15. Poi si entra subito ad Ascoli Piceno per attraversare velocemente la Provincia di Fermo e quindi approdare in quella di Macerata che caratterizza l'intera seconda parte di tracciato. Si entra da Sarnanp e poi via verso Castelraimondo dove l'arrivo è previsto non prima delle 17:15.

I favoriti della tappa di oggi

Percorso nervoso, che darà problemi alle squadre dei favoriti per la vittoria finale di Roma in maglia rosa. La UAE e la Bora sono chiamate a gestire eventuali fughe di giornata tenendo in particolar attenzione i movimenti di una Lidl-Trek che ha perfettamente interpretato il Giro nella prima parte. Probabile il classico tentativo dalla distanza ma che difficilmente riuscirà ad arrivare al traguardo con tempi utili per far saltar le prime posizioni in generale.