Giro d'Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Durazzo – Tirana: orari TV, percorso e favoriti Oggi si corre la 1a tappa del Giro 2025 che esordisce in terra albanese: da Durazzo a Tirana per 160km e 1.800m di dislivello. Diretta in chiaro su Rai2, RaiSportHD e su RaiPlay.

A cura di Alessio Pediglieri

Si parte dall'Albania, precisamente da Durazzo che dà il via alla edizione numero 108 del Giro d'Italia. Una frazione senza grandi asperità, ma che può regalare già una sorpresa grazie al nuovo conteggio degli abbuoni ai traguardi volanti. Diretta su RaiSportHD e Rai2 per la visione in chiaro senza costi, su Eurosport e Discovery per la visione a pagamento.

Non ci dovrebbero essere forti emozioni per questo incipit in rosa anche se il finale impegnativo di questa tappa mista farà uscire allo scoperto fin dall’inizio chi vuole dare un segnale forte. Si parte da Durazzo con un costante avvicinamento dalla costa verso l’interno per approcciare la zona di Tirana dal valico di Gracen. Poi un circuito finale che presenta la doppia scalata del Surrel con pendenze che arrivano anche in doppia cifra nella prima parte della scalata.

Numero tappa: 1a, Durazzo – Tirana

Orario di partenza: 13:10

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: misto

Lunghezza/Dislivello: 160km, 1.800 metri

Diretta TV: Rai2, RaiSPortHD, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery +

La 1ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Durazzo – Tirana

La tappa numero 1 del Giro 2025 si movimenta nel percorso dopo circa 65 km. Si affronta la salita di Gracen prima di raggiungere Tirana ed entrare nel circuito finale di circa 22 chilometri, appena dopo l’arrivo in cui si scalerà due volte la salita di Surrel con pendenze al 13% nella prima parte. Gli ultimi 500 metri sono rettilinei e perfettamente pianeggianti, favorendo l'eventuale arrivo in volata in caso di gruppo ancora compatto.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La 1a tappa del Giro 2025 si può seguire in chiaro sui canali Rai sia in TV sia in streaming. Si alterneranno RaiSportHD prima e poi Rai 2, con “Giro in Diretta” fino alle 16:15 e “Giro all’Arrivo” immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti fino al traguardo. In streaming tutto sarà visibile in chiaro su RaiPlay. La Corsa Rosa potrà essere seguita anche a pagamento, in TV e in streaming, collegandosi ai canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si parte da Durazzo alle 13:10 e si va verso la capitale, Tirana, dove l'arrivo è previsto per le 17:15. Due i traguardi volanti previsti dopo 57 e 67 chilometri. Tre i GPM, uno di 2a categoria, il Gracen, e i restanti di 3a (il Surren scalato due volte). A Sauk, al 192° chilometro il KM Red Bull che potrebbe sconvolgere la classifica generale.

I favoriti della tappa di oggi

Non è una tappa per scalatori e nemmeno per velocisti puri ma è la 1a del Giro dove tutti proveranno a darsi battaglia e a mettersi in mostra. Difficile capire se si arriverà in gruppo compatto a Tirana visto che la strategia è ancor maggiore rispetto alle passate stagioni grazie al nuovo gioco degli abbuoni durante il tracciato.