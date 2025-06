video suggerito

Giro d'Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Roma-Roma: orari TV, percorso e favoriti Gran Finale del Giro d'Italia con l'arrivo in Capitale dopo 143 chilometri: la Roma-Roma scatterà dai Giardini Vaticani con arrivo al Circo Massimo. Diretta in chiaro sui canali Rai.

A cura di Alessio Pediglieri

Ultimo atto di questo Giro d'Italia 2025 con la classica passerella sul circuito cittadino di Roma. Simon Yates, che ha conquistato il titolo di questa edizione nella penultima tappa, è il ciclista più atteso Una Capitale vestita a festa che vedrà il Grande Arrivo con una partenza iconica dalle vie del Vaticano in omaggio a Papa Francesco. Diretta su Rai 2 e Rai Sport HD in TV e su Raiplay per lo streaming gratuito.

La Roma-Roma, di 143 chilometri è un lungo assolo prima dell'esito ufficiale del Giro d'Italia 2025, con tutti i verdetti di questa edizione n.108. Frazione come da tradizione che vedrà arrivare la classica volata degli sprinter reduci da tre settimane di fatiche.

Orario partenza: ore 13:00

Orario arrivo: 17:15

Percorso: pianura

Distanza e dislivello: 143 km, 600 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 21ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Roma-Roma

La 21esima tappa del Giro 2025 è stata dedicata a Papa Francesco, scomparso ad aprile, e vedrà per la cinquantesima volta la Capitale protagonista della Corsa rosa. Oggi, domenica 1° giugno i ciclisti faranno la loro passerella tra le strade della Città Eterna per il Gran Finale su un percorso che passa anche per Città del Vaticano, molto simile a quello degli scorsi anni. Che vedrà il classico arrivo in volata per l'ultimo atto di questa edizione.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La 21ª e ultima tappa del Giro d'Italia 2025 sarà come sempre visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi. Appuntamento sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

L'inizio della tappa è simbolico e scatta dai Giardini vaticani, in ricordo di Papa Francesco, nel momento del trasferimento. Una partenza che ha grandissimo significato e che il Giro ha voluto leggermente cambiare rispetto al passato. Poi i corridori si inseriranno nel classico percorso che porterà alla partenza ufficiale: attraverseranno i Giardini Vaticani per uscire dalla Porta del Perugino davanti a Santa Marta, con il ritrovo di partenza fissato alle Terme di Caracalla. L’arrivo sarà al Circo Massimo, dopo 143 chilometri, con 8 giri finali di circuito nel centro cittadino.

I favoriti della tappa di oggi

Tutti i velocisti rimasti, ma soprattutto il più forte in circolazione: Mads Pedersen della Lidl-Trek che proverà ancora una volta a sorprendere tutti e prendersi il quinto successo di questa edizione.