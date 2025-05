video suggerito

Giro d'Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Fiume Veneto-Asiago: orari TV, percorso e favoriti Quindicesima tappa del Giro d'Italia che conclude la seconda settimana nel modo migliore: in alta montagna. La Fiume Veneto -Asiago di 219 km sarà visibile in diretta in chiaro sia in TV che in streaming sui canali Rai.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Giro sbarca ufficialmente in alta montagna, sulle Alpi per il primo vero tappone di questa edizione a conclusione della seconda settimana di gara. Giornata di verdetti, anche pesanti su salite che non permettono alcun errore lungo la Fiume Veneto-Asiago. Diretta sui canali Rai in streaming e TV per vedere tutto gratuitamente in chiaro.

La quindicesima tappa del Giro d'Italia 2025, si corre oggi domenica 25 maggio e conclude la seconda settimana della corsa in rosa. Prevede una partenza da Fiume Veneto e un arrivo ad Asiago, su un percorso di 219 km, caratterizzata da un profilo montano, con diverse salite impegnative, tra cui il Monte Grappa pronte a sconvolgere la classifica generale. Tappa dura, sia per il dislivello sia per la lunghezza: il mitico Grappa con i suoi 1.611 metri sarà a metà percorso, al 128,6 km, e farà da spartiacque con la scalata al suo versante più duro.

Numero tappa: 15ª, Fiume Veneto – Asiago

Orario partenza: ore 12:55

Orario arrivo: 17:20

Percorso: alta montagna

Distanza e dislivello: 219 km, 3.900 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 15ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Fiume Veneto – Asiago

Tappa di montagna che scalda le bici in vista della terza decisiva settimana. Si scala quasi subito il Muro di Ca’ del Poggio, un gran premio di montagna di categoria 4 lungo 1,1 km, per una pendenza media 12.3% (massima 19%). Poi verso Asiago si affronta il Piave dove subito dopo inizia la salita più dura di giornata: 25 km verso la cima del Monte Grappa. Un GPM 1, con una pendenza media 5.7% e una pendenza massima 11% ma un dislivello complessivo importantissimo di 1.445 metri. Un attimo di respiro e poi la "salita di Enego" col GPM di Dori, categoria 2, lunga 16,4 km con pendenza massima al 9%.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La 15ª tappa del Giro d'Italia 2025 sarà come sempre visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi. Appuntamento sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Prima parte pianeggiante fino alle porte di Bassano del Grappa, poi ci si dirige verso l'Altopiano di Asiago. Si attraversa il Piave per raggiungere Possagno e Romano da Ezzelino, per poi prendere l'ascesa lungo la Strada Cadorna verso il Monte Grappa. Quindi discesa fino a Fonzaso e Arsiè con le Scale di Primolano prima dell'ultima ascesa di giornata a Dori. Ultimi chilometri fino a Gallio dove riprendere a salire, per arrivare ad Asiago ancora in leggera pendenza.

I favoriti della tappa di oggi

I big di classifica escono allo scoperto. Certamente la UAE farà la corsa pilotando Ayuso e Del Toro con una formazione di prima qualità nei tratti più impegnativi. Da parte loro nessuno scatto o fuga ma pronti a riprendere chi ci proverà. E saranno in tanti, da Pello Bilbao a Caparaz, da Tiberi a Ciccone passando ovviamente per Primoz Roglic che dovrà fare di tutto per prendere vantaggio e recuperare in una frazione che lo chiamerà a dimostrare di essere pronto per la terza settimana.