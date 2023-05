Giro d’Italia 2023, oggi 5ª tappa, Atripalda-Salerno: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Oggi 10 maggio la 5ª tappa del Giro d’Italia 2023, Atripalda-Salerno, di 170 km. Partenza prevista alle 12:40, diretta TV e streaming su Rai, Eurosport, DAZN. Un altro arrivo in volata con gli ultimi 50km tutti in pianura.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Giro d'Italia 2023 è arrivato alla 5ª tappa, Atripalda-Salerno, in terra campana che si percorre oggi, mercoledì 10 maggio . Una frazione 170 chilometri, 2.400 metri dislivello ma con un finale tutto in volata, adatto per i velocisti che avranno gamba per spingere nei 3-400 metri finali. Con un cambiamento in classifica generale dove in rosa non c'è più Evenepoel ma il norvegese Leknessund, con il francese Paret-Peintre che ha vinto la 4a tappa di Lago Laceno.

Le uniche asperità di giornata saranno nella parte iniziale del tracciato, più movimentata con uno strappo iniziale interessante, sul Passo Serra, poi una serie di saliscendi dove si proveranno varie fughe: negli ultimi 55 km solo discese e pianura.

Numero tappa: 5ª, Atripalda-Salerno

Orario di partenza: 12:40

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: pianeggiante

Lunghezza: 170 km

Dislivello: 2.400 m

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 5 ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Atripalda-Salerno

Una tappa che è da seguire soprattutto all'inizio quando dopo pochi chilometri dal via c'è subito il Passo Serra con il GPM di terza categoria adatto per chi voglia e possa imbastire la grane fuga di giornata. Poi continui saliscendi sui monti irpini, con il passaggio sulla Guardia Lombardi a metà tracciato, con salite tutte pedalabili. Quindi ultimo impegno sull'Oliveto Citra, altro GPM di 3a categoria posto a 60 km dal traguardo.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si parte alle 12:40 co arrivo previsto intorno alle 17:20 attraversando l'Irpinia e il suo territorio costellato di saliscendi. Due i GPM di giornata e altrettanti traguardi volanti per gli abbuoni. Si inizia da Atriplada, si passa attraverso Paternopoli e poi a Oliveto Citra. Quindi si taglia verso il Tirreno raggiungendo Battipaglia. Da lì in poi, si costeggia il litorale fino a raggiungere Salerno.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Prima parete del tracciato dedicata ai passisti e alle fughe di giornata con più corridori a darsi il cambio sui saliscendi. Il tutto per prevenire l'ennesimo arrivo in volata a Salerno, facilitato da un ultimo tratto completamente privo di ascese. Anche se ci dovesse essere un buon vantaggio, i 50 chilometri finali dovrebbero favorire i vari treni per lo sprint.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Tappa numero 5 che viene trasmessa in diretta TV in chiaro sui canali Rai, RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.