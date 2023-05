Giro d’Italia 2023, oggi 3ª tappa Vasto–Melfi : percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Oggi 8 maggio la 3ª tappa del Giro d’Italia 2023, Vasto – Melfi , di 216 km. Partenza prevista alle 11:45, diretta TV e streaming su Rai, Eurosport, DAZN. Tra i favoriti di giornata i velocisti, come Gaviria e Groves.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 3a tappa in programma oggi 8 maggio al Giro d'Italia 2023 è tra le più lunghe di questa edizione. Un totale di 216 chilometri che impone una partenza anticipata rispetto al consueto, alle 11:45 per garantire il classico arrivo nel pieno pomeriggio (17:00/17:30). Anche in questo caso, spazio agli sprinter di giornata in un percorso movimentato soprattutto nella seconda parte.

Dopo i primi 175 km totalmente anonimi, si presentano le salite del Valico dei Laghi di Monticchio e quella del Valico La Croce che daranno un po' di pepe al finale di frazione riservato comunque ai velocisti che ambiscono al successo di giornata.

Numero tappa: 3ª, Vasto – Melfi

Orario di partenza: 11:45

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: pianeggiante

Lunghezza: 216 km

Dislivello: 1,400 m

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro),

Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 3ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Vasto – Melfi

Si parte da Vasto e si arriva in altura a Melfi a 530 metri sul livello del mare. La parte più interessante è la seconda metà, dopo aver superato Foggia con la strada che inizia a salire. GPM di terza categoria al il Valico dei Laghi di Monticchio con pendenze fino al 7% e poi seconda scalata sul Valico la Croce (GPM 4°). Nell'ultimo chilometro una breve discesa per l'ultimo tratto di circa 350 metri in lieve salita che non dovrebbe mettere in difficoltà i più veloci.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si parte da Vasto è una delle cittadine più affascinanti d’Abruzzo, affacciata sul mare Adriatico con un percorso che spinge la carovana rosa fino in Puglia, dove si attraverserà a circa metà tracciato, Foggia, lasciando la costiera verso l'entroterra pugliese. Qui si punta diritti verso Melfi dove si scaleranno le uniche asperità di giornata prima dell'arrivo nella provincia di Potenza, in Basilicata.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Anche in questa tappa i favoriti sono gli sprinter sempre che nella seconda parte di tracciato non vi siano fughe di uomini non di classifica che il plotone potrebbe anche lasciare andare via favorendo una sorpresa di giornata. In caso di arrivo in volata sulla piccola ascesa per Melfi, Fernando Gaviria (Movistar) e Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) potrebbero giocarsi la vittoria insieme a Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), e Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

RaiSportHD e a Rai2 proseguono a trasmettere il Giro d'Italia 2023 in chiaro, senza costi aggiuntivi, per tutti. La diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.