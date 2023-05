Giro d’Italia 2023, oggi 1ª tappa Fossacesia-Ortona: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Oggi la 1ª tappa del Giro d’Italia 2023, Fossacesia-Ortona, crono individuale di 19,6 km. Partenza prevista alle 13:50, diretta TV e streaming su Rai, Eurosport, DAZN. Tra i favoriti di giornata c’è anche Filippo Ganna.

Oggi sabato 6 maggio parte il 106° Giro d'Italia, la Corsa in rosa che percorrerà la Penisola con 21 tappe complessive verso il "Gran Finale" di Roma il prossimo 28 maggio. Si inizia con una crono individuale, con partenza a Fossacesia Marina, in provincia di Chieti per arrivare dopo quasi 20 chilometri a Ortona. Il via è programmato per le 13:50 e il percorso non presenta alcuna difficoltà particolare.

E' una frazione dedicata completamente ai signori del tempo, tra cui è atteso anche il nostro Filippo Ganna che proverà a prendersi la prima maglia rosa in palio: partirà alle 16:37, con il pettorale numero 168. I principali avversari potrebbero essere Questa sarà una delle tre tappe a cronometro disseminate lungo il percorso di questa edizione del Giro d'Italia per un totale di chilometri importante, oltre i 70 complessivi. Le altre due sono presenti nella nona tappa e nella ventesima che sarà però una cronoscalata.

Numero tappa: 1ª, Fossacesia-Ortona

Orario di partenza: 13:50

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: pianeggiante (cronometro)

Lunghezza: 19,6 km

Dislivello: 100 m

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 1ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Fossacesia-Ortona

La tappa che inaugura il Giro d'Italia 2023 è la classica crono individuale che vedrà impegnati i ciclisti nella corsa contro il tempo lunga 19,6 chilometri sul litorale adriatico che si sviluppa da Fossacesia Marina a Ortona. Una frazione dedicata a chi sa primeggiare con il cronometro alla mano e che non presenta particolarità importanti. Nei primi 16,8 chilometri si correrà lungo l'Adriatico mentre soltanto nel finale è presente una piccola pendenza, una rampa al 5% di media, che potrebbe fare la differenza per chi dovesse arrivare un po' col fiato corto. L'ostacolo maggiore, comunque, sarà rappresentato eventualmente dalla presenza o meno del vento.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

La 1ª tappa del Giro d’Italia si corre in Abruzzo. La prima parte sfrutta la pista ciclabile della Ciclovia Adriatica che lambisce la Costa dei Trabocchi. Dopo il tratto pianeggiante di 14 km, la cronometro vedrà il tratto finale con 1,3 km in leggera ascesa (5.4%) fino al Castello Aragonese, nel centro di Ortona. I 176 corridori al via partono uno alla volta a distanza di un minuto l'uno dall'altro. Il primo (Laurens Huys) parte alle 13:50, l'ultimo (Stefano Oldani) alle 16:45

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

In prima file c'è sicuramente Filippo Ganna, l'attuale recordman dell'ora che proverà a strappare la vittoria e indossare la prima maglia rosa del Giro 2023. Un traguardo alla portata di Top Ganna che si presenta al via con tutti i favori del pronostico, insidiato dai due "mostri" di questa edizione: Primo Roglic e Remco Evenepoel. Lo sloveno è attuale campione Olimpico a cronometro e partirà alle ore 16.35, giusto un minuto dopo il belga, campione del Mondo in linea e fresco vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi.

In seconda battuta, occhi aperti anche su altri nomi che potrebbero strappare tempi di primo piano. Si tratta del portoghese Joao Almeida, 24enne della UAE Team Emirates, dello svizzero Stefan Küng (Groupama-FDJ), che si è aggiudicato una tappa a cronometro quest'anno nella Volta ao Algarve e del ceco Josef Černý (Soudal Quick-Step) ottimo all'ultimo Giro di Romandia.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.