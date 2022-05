Giro d’Italia 2022 oggi da Pescara a Jesi, percorso e orari della tappa 10: dove vederlo in diretta TV Il Giro d’Italia arriva alla sua decima tappa, partendo da Pescara e arrivando a Jesi. Si attraverserà l’Abruzzo e le Marche, passando per la costa Adriatica. Ecco le informazioni sugli orari e il percorso.

A cura di Enrico Scoccimarro

Il Giro d'Italia oggi giunge alla sua decima tappa: la carovana rosa partirà da Pescara per raggiungere Jesi. I corridori si muoveranno subito sulla RA12 verso la costa adriatica e, una volta raggiunta, percorreranno Lungomare Matteotti. Il Giro passerà poi anche da San Benedetto del Tronto, Recanati e Monsano. Ecco tutte le informazioni sul percorso – disponibili anche sul sito ufficiale – e la tappa numero 10 del Giro d'Italia 2022 con gli orari e dove vederlo in TV.

Il percorso della tappa 10 del Giro d'Italia da Pescara a Jesi

La tappa è divisa in due parti ben distinte. Si parte alle 12:20 dallo start Village del capoluogo abruzzese. La prima metà del percorso è interamente pianeggiante: lungo la statale adriatica le difficoltà sono costituite dagli ostacoli a traffico presenti negli abitati che si attraversano. La seconda parte invece non ha un attimo di respiro: è costellata di piccole e medie ascese e alcuni veri e propri muri. Cambiano poi l’altimetria e le strade che si restringono, diventano molto più ripide e talvolta degrada un po’ il manto. Successivamente, si scalano Civitanova Alta fino a Crosette di Montecosaro, Recanati, Filottrano, Santa Maria Nuova e Monsano, dove mancheranno gli ultimi 9 km al traguardo. Gli ultimi chilometri vedranno infine una discesa veloce su strada ampia, fino all’abitato di Jesi, situato a circa 1400 metri dall’arrivo. La linea fino al traguardo è su rettilineo in asfalto.

La mappa del percorso della tappa numero 10 del Giro d’Italia 2022

Gli orari del Giro d'Italia oggi: si parte alle 12:20 da Pescara

Per quanto riguarda gli orari, si prevede l'entrata nelle Marche, con il passaggio in provincia di Teramo, alle 12.47. Circa un'ora dopo, i corridori entreranno in provincia di Ascoli Piceno e poi intorno alle 14.20 in quella di Fermo. Verso le 15.00 si arriverà a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, mentre poco dopo le 16:00, la crono tabella prevede il passaggio nell'ultima provincia, quella di Ancona. La tappa si concluderà alle 17.00 inoltrate.

Pescara: 12.20

Silvi Marina: 12.47

Roseto degli Abruzzi: 13.08

Giulianova: 13.20

Tortoreto Lido: 13.31

Alba Adriatica: 13.36

Martinsicuro: 13.46

Raccordo Ascoli Piceno: 13.47

San benedetto del Tronto: 13.56

Cupra Marittima: 14.08

Pedaso: 16.18

Porto San Giorgio: 14.31

Porto Sant'Elpidio: 14.44

Civitanova Marche: 14.53

Civitanova Alta: 15.03

Crocette di Montecorsaro: 15.09

Montelupone: 15.16

Romitelli: 15.23

Recanati: 15.33

Montefano: 15.49

Osteria Nuova: 15.55

Filottrano: 16:08

Ponte Musone: 16.14

Santa Maria Nuova: 16.20

Mazzangrugno: 16:38

Sant'Ubaldo: 16:45

Monsano: 16:51

Jesi: 17.01

Il cronoprogramma della tappa Pescara–Jesi del Giro d’Italia

Dove vedere il Giro d'Italia oggi in TV: diretta in chiaro sulla Rai

La Rai assicura ancora la diretta in chiaro della Corsa Rosa, iniziando da "Aspettando il Giro" su Rai Sport +HD. A partire dalle 14:00, la telecronaca passa su Rai 2 per "Giro in diretta" e "Giro all’arrivo". Infine, è programmato al termine della corsa il "Processo alla Tappa" e alle 20, su Rai Sport + HD, "Arriva il Giro". Se si vuole guardare interamente la tappa in maniera integrale e senza nessuna interruzione, si dovrà utilizzare la Pay TV, con le piattaforme Eurosport, Discovery+ e GCN+.