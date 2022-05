Giro d’Italia 2022, oggi a Treviso l’arrivo della tappa 18: percorso e orari TV della diretta sulla Rai La carovana rosa è pronta a ripartire dal Trentino per attraversarlo fino al Veneto. Ecco nel dettaglio il percorso, totalmente pianeggiante e poco impegnativo, con la tabella degli orari di passaggio.

A cura di Enrico Scoccimarro

Mancano quattro appuntamenti alla fine del Giro d'Italia 2022: oggi, giovedì 26 maggio, si corre infatti la 18esima tappa della Corsa Rosa, che ripartirà da Borgo Valsugana, in Trentino, ed entrerà in Veneto, fermandosi a Treviso. Questa tappa è una delle meno impegnative in assoluto di tutto il Giro: 156 kilometri con un dislivello molto basso, che si attesta sui 1150 metri. Si pedala infatti prevalentemente in pianura veneta. I ciclisti dopo la partenza percorreranno "Corso Ausugum" e "Corso Vicenza", prima di immettersi sulla SS.47 e poi sulla SP.109. La carovana rosa passerà anche da Valdobbiadene e Susegana e poi virerà verso sud fino al traguardo. Ecco tutte le informazioni sul percorso – disponibili anche sul sito ufficiale – e la tappa numero 14 del Giro d'Italia 2022 con gli orari e dove vederlo in TV.

Orario di partenza: 13:45

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: Borgo Valsugana-Treviso

Diretta Tv e streaming: Rai Sport, Rai Due, Eurosport1 (canale 210 di Sky), RaiPlay, Dazn

La tappa del 26 maggio del Giro d'Italia, percorso e altimetria della Borgo Valsugana-Treviso

La tappa, di difficoltà ridotta, congiunge la Valsugana con la pianura Veneta. I corridori attraverseranno il passaggio delle scale di Primolano, che rappresenta l'unica asperità assieme al Muro di Ca’ del Poggio. Le strade che portano a Treviso sono praticamente tutte rettilinee e generalmente larghe. Restano da tenere d'occhio i soliti numerosi attraversamenti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano. A Treviso la corsa affronta un circuito di circa 11 km da ripetere una sola volta. Anche l'ultimo tratto presenta un circuito su strade ampie e pianeggianti, fatta eccezione per un breve tratto tra i 4 e i 2 kilometri dall’arrivo che risulta leggermente più stretto. Ci sarà una sola svolta impegnativa ai 3 kilometri dall’arrivo, mentre gli ultimi 2 risultano larghi, con ultima curva a circa 1200 metri dal traguardo in asfalto.

Percorso e altimetria della tappa 18 del Giro d’Italia 2022

Giro d'Italia 2022, dove passa e a che ora

La scia rosa questa volta passerà per breve tempo dalla provincia di Trento a quella di Vicenza. Poi, dopo aver lasciato Le scale di Primolano, dopo le 14.20 entrerà nella provincia di Belluno, dove pedalerà fino alle 15.15 circa, quando passerà nella provincia di Treviso. Qui il primo comune ad essere attraversato sarà Valdobbiadene, poi i corridori passeranno da Susegana intorno alle 16.20 e entreranno per la prima volta nella città di Treviso poco prima delle 17.00, prima di giungere al traguardo.

Borgo Valsugana: 13.45

Agnedo: 13.50

Primolano: 14.12

Le Scale di Primolano: 14.18

Arsiè: 14.24

Fonzaso: 14.34

Seren del Grappa: 14.42

Feltre: 14.49

Santa Maria: 15.02

Quero: 15.08

Ponte di Fener (Piave): 15.11

Valdobbiadene: 15.19

Guia: 15.26

Soligo: 15.37

Refrontolo: 15.46

Formeniga: 15.52

Muro di Ca' del Poggio: 15.59

Parè: 16.13

Susegana: 16.17

Spresiano: 16.26

San Pelaio: 16.42

Treviso: 16.48

Viale della Repubblica: 16.53

San Pelaio: 16.58

Treviso: 17.03

Il cronoprogramma della tappa Borgo Valsugana–Treviso del Giro d’Italia

Dove vedere il Giro d'Italia 2022 in TV

Una grande parte dlella 18esima tappa potrà essere seguita in diretta e in chiaro sulla Rai, attraverso una programmazione frammentata. Si inizia con "Aspettando il Giro" su Rai Sport +HD, poi si passa alla telecronaca di Rai 2 con "Giro in diretta" e "Giro all’arrivo". Infine post tappa ci sarà "Processo alla Tappa" e "Arriva il Giro", su Rai Sport + HD. Per guardare in diretta senza alcuna interruzione l'evento, sarà necessario avere un abbonamento a una tra Eurosport, Discovery+, GCN+ o Dazn.