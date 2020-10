Il Giro delle Fiandre è stato contraddistinto da una caduta impressionante di uno dei grandi protagonisti e favoriti, ovvero Julian Alaphilippe. Il classe 1992 francese, campione del mondo nell'ultima rassegna iridata di Imola, ha urtato una moto della giuria prendendo letteralmente il volo. Dopo lo schianto con l'asfalto, Alaphilippe ha riportato una serie di brutte contusioni e due fratture alla mano destra. Poteva andare molto peggio, sospiro di sollievo per lui che però salterà il resto della stagione.

A 35 chilometri dal traguardo del Giro delle Fiandre terribile caduta per il campione del mondo Julian Alaphilippe uno dei grandi favoriti della vigilia. Il talento francese del team Deceuninck-Quick Step mentre era in fuga con altri due corridori ha urtato una moto della giuria piazzata sul bordo della strada che precedeva il gruppetto. Secondo le prime indiscrezioni pare che Alaphilippe sia stato "distratto" anche dai contatti con la radiolina. Dopo il contatto, "D'Artagnan" si è accappottato ed è stato sbalzato via dal sellino, prendendo il volo con la bicicletta finita anch'essa per aria. Ricaduta violenta sull'asfalto per Alaphilippe, molto dolorante, tra l'incredulità degli altri corridori.

Problemi alla mano e doppia frattura per Alaphilippe che alla luce della dinamica dello schianto poteva riportare conseguenze ben peggiori. Alla fine a trionfare al Giro delle Fiandre è stato l'olandese Mathieu Van der Poel che ha preceduto llo sprint l'altro favorito della vigilia, il belga Wout Van Aert. Van der Poel si è imposto 34 anni dopo il successo di suo padre Adrie. Il momento decisivo di questa grande Classica del ciclismo è arrivato sul Koppenberg, a 45 chilometri dalla conclusione, con un attacco del campione del mondo Julian Alaphilippe che ha frantumato il gruppo. La caduta di Alaphilippe ha spianato la strada ai due battistrada che si sono poi contesi la vittoria.