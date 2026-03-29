Gent-Wevelgem 2026 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti

La Gent-Wevelgem 2026 è la Classica di Primavera, si corre oggi “In Flanders Fields” a partire dalle 11:00. Mads Pedersen e Mathieu van der Poel i favoriti. Tra gli italiani ci sono Filippo Ganna e Jonathan Milan. Non è prevista diretta tv in chiaro sui canali della Rai. Streaming per abbonati su Discovery Plus e HBO MAX dalle ore 13:45 mentre su Eurosport 2 e DAZN dalle 14:15.

La Gent–Wevelgem 2026 che si corre oggi è la prima delle grandi Classiche di Primavera del Nord nel calendario del ciclismo. Dopo la Milano-Sanremo 2026, vinta da Tadej Pogacar (giunto al traguardo su una bici col telaio rotto), la carovana di corridori tocca l'evento ribattezzato "In Flanders Fields (Nei campi delle Fiandre)". Il percorso ha subito un leggero cambiamento rispetto all'edizione dell'anno scorso. Partenza da Middelkerke alle 11:07 e arrivo previsto per le 16:20 a Wevelgem dopo aver coperto un totale di 240,8 km di percorso accidentato tra "muri" e pavé.

Non è prevista diretta tv in chiaro sui canali della Rai, la gara è visibile (ma solo per gli abbonati) su Discovery Plus e HBO MAX dalle ore 13:45 mentre su Eurosport 2 e DAZN dalle 14:15.

Tre i favoriti: oltre all'olandese Mathieu van der Poel, le attenzioni sono tutte puntate sul belga Wout Van Aert (vincitore nel 2021 e nel 2023) e sul danese Mads Pedersen (che ha conquistato per 3 volte questa corsa). Tra gli italiani, le speranze sono legate a Filippo Ganna, Jonathan Milan e Matteo Trentin.

Dove vedere la Gent-Wevelgem 2026 in diretta TV e in streaming

Gli appassionati di ciclismo non potranno vedere in diretta tv e in chiaro questa edizione della Gent-Wevelgem 2026. Non è prevista copertura dell'evento sulla Rai. Gli abbonati alle piattaforme digitali potranno seguirla in streaming attraverso (anche) una smart tv collegandosi a Discovery Plus e a HBO MAX (ma solo a partire dalle 13:45) mentre su Eurosport e su DAZN la finestra dell'evento si accenderà non prima delle 14:15.

I momenti chiave della Gand-Wevelgem 2026: i muri Scherpenberg, Baneberg e Monteberg

Le raffiche di vento laterale nella prima parte della corsa e il cosiddetto "inferno verticale" nella frazione decisiva prima del finale scandiscono il fascino della Gent-Wevelgem 2026. Sono i due volti della gara: il transito sulle strade delle Fiandre occidentali, quelle spazzate dal vento che arriva dal Mare del Nord in particolare sul tratto De Moeren che da fa prologo al fondo in pavé di Beauvoordestraat e la sfida impervia sui muri di Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e Kemmelberg. È qui che tutto può accadere: secondo la mappa, va scalato 3 volte (due dal versante Belvedère e una da quello Ossuaire). Il peggio è passato? No. Restano tre settori di sterrato e l'ultimo sforzo da compiere, a 35.5 km dal traguardo di Wevelgem.

La cronotabella e il percorso della Gand-Wevelgem 2026

La Gent-Wevelgem 2026 partirà alle ore 11:07 di oggi da Middelkerke. Il primo passaggio di rilievo è indicato per le 12:48 sul rettilineo De Moeren. Alle 13:02 il passaggio sul tratto in pavé di Beauvoordestraat. Un'ora più tardi c'è la sequenza di muri che culmina col Kemmerlberg (trale 14:25 e le 15:35). Poi di filato, dopo gli sterrati, si va verso il traguardo di Wevelgem, con arrivo stimato alle 16:20.