video suggerito

Follia durante una corsa di beneficenza: un uomo imbraccia un fucile e spara ai ciclisti Attimi di autentico terrore sulle strade del Maryland negli Stati Uniti mentre si correva la Calvert County Bike Ride: un camioncino ha prima tentato di investire alcuni ciclisti, poi l’autista armato è sceso in strada sparando tre colpi. Solo per miracolo nessuno è rimasto ferito. La polizia ha posto subito in arresto il 66enne accusato di aggressione di primo grado e causato pericolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo è stato arrestato per aver sparato con un fucile contro i ciclisti che stavano partecipando ad una corsa di beneficenza nel Maryland, negli Stati Uniti. Il surreale episodio è avvenuto durante una gara a sostegno dell'ente "End Hunger" nella contea di Calvert. La polizia del posto è prontamente intervenuta arrestando e identificato l'uomo che aveva organizzato il terribile agguato a bordo del suo camioncino su cui aveva portato con sé l'arma. Solo per pura fortuna nessun ciclista è rimasto colpito.

Momenti di panico e autentica paura sulle strade della contea di Calvert, nel Maryland dove un weekend di divertimento e sport si è trasformato improvvisamente in un incubo a occhi aperti. Si stava svolgendo una corsa amatoriale, per un evento benefico organizzato da"End Hunger", ente tra i leader mondiali nella raccolta fondi per sfamare le popolazioni più povere, la "Calvert County Bike Ride" che prevedeva quattro diverse lunghezze di corsa comprese tra 16 e 63 miglia. Improvvisamente tutto è degenerato quando un camioncino è sbucato dal nulla provando prima a urtare e buttare fuori strada alcuni corridori e da cui poi è sceso un uomo armato.

David Earl Bustin, l'autore del folle gesto nelle foto segnaletiche dello Sceriffo di Calvert

Tre colpi di fucile, un Winchester Modello 1300, sono stati sparati verso i ciclisti, miracolosamente rimasti tutti illesi. Poi l'immediato intervento delle forze dell'ordine che hanno messo la parola fine alla follia dell'uomo, identificato come David Earl Bustin, un 66enne di Huntingtown, cittadina sempre del Maryland poco distante da dove si stava correndo la gara. Secondo le prime ricostruzioni dell'ufficio dello sceriffo di Calvert, l'uomo girava già armato e l'atto è stato intenzionale e premeditato. Bustin è stato subito messo in custodia, accusato di due capi d'accusa: aggressione di primo grado e con l'imputazione di pericolo sconsiderato.