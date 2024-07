video suggerito

Lancia le patatine in faccia a Pogacar al Tour, il tifoso ora rischia grosso: può finire in carcere Nel tratto finale della tappa di sabato 13 luglio del Tour de France, uno spettatore a bordo strada ha gettato delle patatine in faccia a Pogacar. Un gesto stupido e pericoloso che lo stesso uomo ha poi ripetuto anche con Vingegaard. Ripreso in diretta TV il tifoso è stato già denunciato dal sindacato dei ciclisti che intraprenderà una azione legale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

201 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante la tappa pirenaica del Tour de France di sabato 13 giugno, la 14a di questa edizione, dominata ancora una volta da Tadej Pogacar, nella parte finale del tracciato, in uno dei momenti più caldi della corsa, il campione sloveno in maglia gialla si è visto arrivare in faccia delle patatine lanciategli con chirurgica attenzione da un "tifoso" a bordo strada. Ripreso dalle telecamere di tutto il mondo che stavano seguendo Pogacar in fuga e che hanno immortalato l'autore di un gesto tanto stupido quanto pericoloso e per il quale, ora, rischia davvero grosso: anche la prigione.

Un gesto deliberato, studiato e preparato: al momento del passaggio di Pogacar sulla salita finale della tappa odierna del Tour de France, a soli 2 km dall'arrivo, un uomo a bordo strada ha pensato bene di prendere delle patatine dal proprio sacchetto e gettarle in faccia allo sloveno. Il tutto è stato ripreso in diretta TV che ha immortalato il momento ma, soprattutto, l'autore. Il cui volto è stato immediato oggetto di verifiche da parte della autorità.

Il gesto delle patatine: oltre a Pogacar anche a Vingegaard

Il gesto idiota dello spettatore a bordo strada durante l'ultima salita odierna, si è ripetuta per ben due volte e ha avuto come "vittime" designate non due ciclisti a caso, ma i due protagonisti del Tour de France, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Se delle patatine sullo sloveno si sono accorti immediatamente tutti, non così sul danese e solo attraverso altri filmati e fermo-immagini si è potuto constatare che il lancio di patatine è stato compiuto altrettanto deliberatamente anche contro Vingegaard.

Leggi anche Pogacar domina sui Pirenei al Tour de France: più forte anche delle patatine lanciate da un tifoso

Cosa rischia lo spettatore e la denuncia dell'Associclisti

Il presidente del sindacato dei ciclisti, il CPA, ha detto che si prenderanno provvedimenti contro l'uomo. Adam Hansen è stato categorico: "Questo tipo di gesti è semplicemente irrispettoso e non sarà tollerato", ha scritto sul proprio account social. Contro l'uomo, che facilmente verrà identificato dalle autorità grazie ai numerosi filmati sull'accaduto pende dunque una causa legale che dovrà affrontare per direttissima, rischiando anche la prigione. Difficile che accadrà, visti i precedenti che si sono fermati a pene economiche e "sociali", ma il rischio c'è. Ed è reale.