Pogacar domina sui Pirenei al Tour de France: più forte anche delle patatine lanciate da un tifoso Pogacar domina sui Pirenei al Tour de France 2024 e si dimostra più forte anche delle patatine lanciate da un tifoso in salita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Tadej Pogacar ha dominato sui Pirenei nella 14a tappa del Tour de France 2024. Il fortissimo ciclista sloveno è riuscito a staccare ancora di più Jonas Vingegaard, primo concorrente per la maglia gialla e la vittoria finale, su Pla d'Adet e si dimostra più forte di tutto: un tifoso gli tira un pacco di patatine ma Tadej non ha mollato e, dopo essersi girato velocemente per capire la situazione, ha proseguito il suo viaggio verso la vittoria.

Fantastica vittoria di Pogacar, che nel finale demolisce la resistenza di Vingegaard ed Evenepoel: sul traguardo gonfia i muscoli e mostra tutta la sua felicità. Si è dimostrata vincente la tattica degli UAE.

A quattro chilometri dalla vetta Pogacar è andato via e ha aumentato il suo distacco su Vingegaard. A tre chilometri dalla vetta aveva dieci secondi sul ciclista danese, ma dopo l'ultimo chilometro la differenza è aumentata fino a superare i venti secondi. Nell'ultimo chilometro Tadej si è letteralmente volatilizzato e ha messo altri secondi tra lui e gli avversari.

Tadej Pogacar è stato a guardare su Tourmalet e Horquette d’Ancizan mentre oggi a 5 km dal traguardo ha ripreso Ben Healy e Adam Yates, piazzando un allungo pazzesco e respingendo gli attacchi di Jonas Vingegaard (Team Visma) e Remco Evenepoel (Soudal Quick Step). Al traguardo sono 40 secondi di vantaggio per il ciclista sloveno, che allunga a +1’57” nella generale sul danese. Vittoria numero 13 per Pogacar alla Grand Boucle, la 16ª stagionale.

L'italiano Giulio Ciccone chiude al quinto posto a 1’23” dalla testa.

L'ordine d'arrivo della 14^ tappa del Tour de France

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +39”

3. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) +1'10”

4. Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) +1'19”

5. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) +1'23”

La classifica generale del Tour de France 2024

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +1’57”

3. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) +2'22”

4. Joao Almeida (UAE Team Emirates) +6'01”

5. Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) +6'09”