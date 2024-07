video suggerito

Un ciclista bacia la moglie in corsa al Tour de France, arriva una multa assurda: “È inappropriato” L’UCI ha sanzionato con una multa assurda il ciclista francese Julien Bernard, che durante la cronometro corsa venerdì al Tour de France si è fermato un istante per un dare un veloce bacio alla moglie: “Comportamento sconveniente o inappropriato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Nel ciclismo "l'enfant du pays" è il corridore cui il gruppo concede una temporanea licenza per prendersi un po' di vantaggio, allo scopo di potersi fermare presso i luoghi natali e l'abitazione della propria famiglia. Julien Bernard non ha avuto bisogno di avere il permesso da nessuno, visto che venerdì al Tour de France si è corsa una cronometro, vinta da Evenepoel sul cannibale Pogacar, ed allora il 32enne ciclista francese si è potuto arrestare per un istante lungo il percorso per salutare e baciare la moglie, che aveva il figlioletto in braccio. Una scena molto tenera, che non ha danneggiato nessuno ma che l'UCI ha punito con una multa per "comportamento inappropriato".

Bernard si ferma per un istante al Tour per baciare moglie e figlio

La settima tappa del Tour de France ha visto snodarsi una cronometro da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin. Se la battaglia per la vittoria della frazione ha visto Evenepoel riuscire a battere Pogacar nonostante una foratura nel finale, il francese Bernard ha pensato a tutt'altro, non avendo velleità di fare risultato né di classifica generale. Ed allora, mentre le telecamere lo inquadravano tra le consuete ali di folla, il ciclista della Lidl-Trek ha rallentato e poi si è fermato per pochi secondi, appena ha visto al bordo della strada sua moglie, con il braccio il loro figlio piccolo. Il tempo di un bacio prima all'una poi all'altro, e Bernard è subito ripartito, nel tripudio generale dei suoi compaesani.

L'UCI multa il ciclista francese per "comportamento sconveniente o inappropriato"

Eppure l'Unione Ciclistica Internazionale ha visto in quanto accaduto un episodio degno non già di un sorriso, ma addirittura di una multa: il comunicato ufficiale dell'UCI si è abbattuto poco dopo su Bernard, multato con un'ammenda di 200 franchi svizzeri (circa 205 euro al cambio) per "comportamento sconveniente o inappropriato durante la corsa e danno all'immagine dello sport".

Un'applicazione rigidissima delle regole che ha sollevato polemiche sui social, soprattutto per le motivazioni. Difficile infatti immaginare una scena meno "inappropriata" di questa…