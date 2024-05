video suggerito

Folle incidente ai campionati francesi di ciclismo: l’ammiraglia sperona una ciclista in piena corsa Una imperdonabile disattenzione alla guida dell’ammiraglia ha causato un assurdo incidente durante la prova in linea. Coinvolte Celia Gery e Amandine Muller che si stavano giocando il titolo nazionale francese U19. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Folle incidente durante l'ultimo giorno di gare ai Campionati francesi di ciclismo femminile Under 19 sulle strade di Altkirch, in Alsazia quando a 30 chilometri dal traguardo una ammiraglia ha speronato una ciclista facendola investire da un'altra, mentre si percorreva un tratto in rettilineo a tutta velocità. Colpa di una distrazione inaccettabile da parte del ds alla guida dell'auto che si è messo a parlare senza mai guardare la strada causando l'impatto che, fortunatamente, si è concluso senza particolari conseguenze.

In questo periodo in Francia si sono appena conclusi i Campionati francesi del futuro di ciclismo femminile su strada 2024, riservate alle Under 19, in Alsazia iniziati lo scorso 8 maggio e conclusi domenica 12 maggio. Una settimana di varie prove che hanno messo a dura prova le giovani promesse transalpine: nell'ultima giornata, in palio c'era il titolo in linea vinto da Célia Gery che già si era assicurata la prova a cronometro. Una prestazione importante per la 18enne già campionessa del Mondo a Tabor lo scorso febbraio.

Ma la prova su strada è stata caratterizzata da un incidente a dir poco assurdo, di certo imperdonabile a 30 chilometri dal traguardo che ha visto coinvolta proprio Gery e la sua principale antagonista, Amandine Muller. Colpa dell'ammiraglia della Auvergne-Rhône-Alpes che ha affiancato la propria ciclista, incurante della presenza dell'avversaria qualche metro più avanti. Risultato? L'auto ha letteralmente speronato Muller che è finita rovinosamente sull'asfalto, investita dalla stessa Gery che ha compiuto una piroetta aerea prima di schiantarsi al suolo.

Le immagini dell'incidente sono impressionanti, così come è assurda la disattenzione del ds della Auvergne-Rhône-Alpes alla guida: dopo aver accostato vicino a Gery, continua a parlare distogliendo lo sguardo dalla strada: le immagini sono chiarissime, con l'uomo che passa diversi secondi distratto mentre la vettura si avvicina inesorabilmente sulla ignara Muller che, senza capire come, si ritroverà a terra. Solo per semplice fortuna le due cicliste non hanno riportato alcun trauma importante e Gery è riuscita ad arrivare al traguardo conquistando il titolo nazionale U19 proprio davanti a Muller. Resta l'atto inqualificabile dell'ammiraglia.