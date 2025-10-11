Evenepoel rischia lo schianto con la moto: surreale incidente sfiorato sull’ultima salita del Lombardia

Momenti particolari a fine Giro di Lombardia quando sull’ultima salita Remco Evenepoel ha rischiato il più incredibile degli incidenti, impattando sulle moto che lo precedevano. “Colpa” di un fotografo che è salito a bordo, indifferente dell’arrivo del belga che si è visto la strada bloccata dai mezzi e da centinaia di tifosi festanti.

Sull'ultima salita, quando il Lombardia 2025 era già scritto con un'altra pagina di storia grazie a Pogacar che ha fatto anche meglio del Campionissimo Fausto Coppi, il primo tra gli "umani", Remco Evenpoel ha provato la disperata impresa di arrivare con il minimo scarto possibile. Alla fine, per il belga il secondo posto – l'ennesimo – è arrivato a quasi 2 minuti, ennesimo gap abissale che però ha anche una parte di giustificazione su quanto è accaduto nel finale: nel pieno dello sforzo prima della discesa verso Bergamo, Evenepoel è stato frenato da un surreale episodio avvenuto tra due ali immense di tifosi. Una delle due moto poste davanti per aprire la strada si è fermata, facendo salire a bordo un fotografo, costringendo il belga a frenare, mettere giù il piede e ripartire.

La disperata – e inutile – rincorsa di Evenepoel su Pogacar

Per una volta i tifosi sono stati esemplari, ma per "colpa" loro, Evenepoel ha dovuto interrompere la sua rincorsa a Pogacar, involatosi in solitaria per tagliare il traguardo del suo quinto Lombardia consecutivo. Per il belga ennesima prova entusiasmante, dove ha dato il fondo a tutta la propria classe pur sapendo che non avrebbe potuto avere scampo contro un avversario mai come oggi imbattibile. Il vice campione del mondo e d'Europa ha rischiato di non arrivare nemmeno all'arrivo quando durante l'ultima salita, proprio poco prima di scollinare, ha rischiato di schiantarsi su una delle due moto che lo stava precedendo.

Cos'è successo in salita tra Evenepoel, le moto, il fotografo e i tifosi

Già al passaggio di Pogacar le due ali di folla avevano ridotto la carreggiata a qualcosa di poco più di un vicolo di periferia, invadendo il manto stradale con un entusiasmo incredibile. Una cornice splendida, perfetta, educata, che si è aperta al passaggio dei protagonisti sui pedali, ma se con Pogacar tutto è andato per il meglio, la gioia e il tifo sono letteralmente esplosi anche e soprattutto al passaggio di Evenepoel. Ma non sono stati gli appassionati a mettere in difficoltà il belga, bensì una delle due moto che lo precedevano: una si è accostata per fare salire un fotografo, senza pensare a Evenepoel che stava arrivando, costretto a fermarsi trovandosi la strada blocata e sfiorando il mezzo. Evenepoel avrà perso circa una decina di secondi, nulla di determinante perché avrebbe comunque dovuto inchinarsi nuovamente a Pogacar, ma comunque un contrattempo che ha fatto il giro del mondo in diretta TV.