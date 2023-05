Evenepoel è la prima maglia rosa del Giro d’Italia: il belga vince la cronometro, Ganna secondo Il campione del mondo Remco Evenepoel ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia 2023 ed è la prima maglia rosa. Una prestazione mostruosa quella del belga, che ha lasciato il nostro Pippo Ganna a 22 secondi di distacco.

Il belga Remco Evenepoel ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia 2023 da Fossacesia Marina a Ortona ed è la prima maglia rosa. Il 23enne ha chiuso la cronometro di apertura – lunga 19,6 km – col tempo di 21'18", alla media mostruosa di 55,1 chilometri all'ora.

Una prestazione spaziale quella del campione del mondo in carica, con soltanto due corridori capaci di finire sotto i 40 secondi di distacco: il nostro Filippo Ganna, piazzatosi secondo a 22", e il portoghese João Almeida, terzo a 29′‘. Il resto del lotto è stato spazzato via dalla impressionante prova di forza del belga della Soudal-QuickStep.

Tra gli uomini di classifica, lo sloveno Primoz Roglic ha accusato ben 43" di distacco da Evenepoel, che sono davvero tanti. È andata molto peggio all'azzurro Damiano Caruso, che è arrivato al traguardo con 1'28" di ritardo e vede già le sue ambizioni compromesse.

La cronometro di apertura dell'edizione numero 106 del Giro d'Italia era quasi completamente pianeggiante, con soltanto una leggera salita nel finale verso Ortona, con 1300 metri al 5% di pendenza media. Evenepoel è partito a razzo e non è mai calato lungo il percorso in terra d'Abruzzo, annichilendo la concorrenza in maniera perentoria. Dopo i primi tre corridori che sono saliti sul podio, molto bene il britannico Tao Geoghegan Hart, piazzatosi quarto a 40".

Poiché non c'erano abbuoni trattandosi di una tappa a cronometro, la classifica d'arrivo della prima tappa coincide anche con la classifica generale del Giro d'Italia e dunque Evenepoel è la prima maglia rosa.

