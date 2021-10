Elisa Balsamo medaglia di bronzo nell’Omnium ai Mondiali: l’azzurra fa gioire ancora l’Italia Elisa Balsamo completa l’opera iniziata poche ore prima da Filippo Ganna e Jonathan Milan ai Mondiali di Roubaix. L’azzurra ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nell’Omnium ai Mondiali. Davanti alla campionessa del mondo su strada, un’immensa Katie Archibald che si è presa l’oro a mani basse. Argento per la Kopecky.

A cura di Fabrizio Rinelli

Elisa Balsamo completa l'opera iniziata poche ore prima da Filippo Ganna e Jonathan Milan ai Mondiali di Roubaix. L'azzurra ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nell'Omnium ai Mondiali. Una prova straordinaria che l'ha visto sin dalle prime battute della finalissima nelle prime posizioni, forte del suo secondo posto nella classifica generale. Svanisce di un soffio l'argento ma resta comunque la soddisfazione di una prova di grande spessore da parte di Elisa Balsamo che arriva alle spalle di un'incredibile Katie Archibald che non ha lasciato niente alle avversarie conquistando 137 punti per la medaglia d’oro. Secondo posto invece la Kopecky. In ogni grandissima prova della campionessa del mondo su strada che ha dato tutto e non può rimproverarsi niente per la determinazione e il carattere mostrato su pista.

L’azzurra aveva iniziato la gara con il sesto posto nello scratch fino a migliorarsi ancora con la quinta posizione conquistata poi nella tempo race. Tutto ciò che poteva far presagire a un successo della Balsamo capace poi di conquistare punti pesantissimi nella corsa a eliminazione chiudendo in secondo posizione. Davanti, come al solito, l'inarrivabile Archibald che ha dominato nelle prime tre prove. Elisa Balsamo si difende bene anche nella corsa a punti distinguendosi con diversi sprinti decisivi fino ad essere incredibilmente sbalzata fuori dal secondo gradino del podio dalla belga Kopecky che andrà poi a conquistare la medaglia d'argento.

Nel finale la campionessa italiana ha dovuto poi difendersi dall'assalto della francese Copponi pronta a soffiargli anche il bronzo, ma la piemontese è stata bravissima a difendersi non riuscendo però nella rincorsa alla seconda posizione. Il terzo posto resta comunque un risultato di grande prestigio per Elisa Balsamo e per l'Italia in questi Mondiali di ciclismo su pista.

(in aggiornamento)