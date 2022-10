Elia Viviani meraviglioso ai Mondiali su Pista 2022, è ancora campione del mondo nell’Eliminazione Elia Viviani ha conquistato la medaglia d’oro nell’Eliminazione ai Mondiali su Pista 2022 e si conferma il più forte del mondo per il secondo anno di fila. L’Italia è seconda nel medagliere.

Elia Viviani ha conquistato la medaglia d’oro nell’Eliminazione ai Mondiali su Pista 2022 battendo nettamente il neozelandese Corbin Strong e il britannico Ethan Vernon. Il ciclista veronese, vincitore del titolo iridato un anno fa a Roubaix, si è confermato campione del mondo nel velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, ovvero lo stesso anello che tra due anni ospiterà le gare olimpiche di Parigi 2024.

Dopo l’oro olimpico nell’Omnium a Rio de Janeiro nel 2016 e il bronzo a Tokyo 2021, Viviani ha messo in pista una prova sontuosa, da vero leader del gruppo azzurro, che ha portato alla vittoria e gli ha permesso di reagire alla delusione del settimo posto nell’Omnium.

Viviani ha festeggiato alla fine con tutto il gruppo azzurro dopo il bis mondiale: a bordo pista c'era anche Filippo Ganna, che ha trionfato con record del mondo dell'inseguimento individuale.

Gara perfetta di Elia Viviani, che è stato molto attento e concentrato nella prima parte e poi ha mostrato tutta la sua esplosività nel finale. Il classe 1989 non ha sbagliato una mossa negli ultimi tre sprint e nell’ultimo ha allargato sul neozelandese, superandolo nel penultimo rettilineo e non concedendo più possibilità al rivale di recuperare.

Il capitano della selezione azzurra ha usato al meglio la sua grande esperienza e ha condotto una gara prudente, sempre lontano dalle posizioni di retrovia che gli avrebbero potuto far rischiare l'eliminazione quale ultimo ciclista in gara. Una prestazione eccelsa sia dal punto di vista tecnico che mentale per Elia Viviani.

Ora l'Italia chiude seconda nel medagliere con 4 ori (Fidanza nello scratch, il quartetto femminile, Ganna e Viviani) e 3 argenti (il quartetto femminile, Rachele Barbieri nell'eliminazione e Milan nell'inseguimento individuale) alle spalle dell’Olanda, terzo posto per la Francia.