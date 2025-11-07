Egan Bernal denuncia il furto della bici con cui vinse il Tour 2019: pezzo unico, dal valore enorme

Egan Bernal ha denunciato la scomparsa della sua Pinarello Dogma F12 gialla, la stessa con cui ha scritto la storia del ciclismo colombiano, utilizzata nella tappa finale del Tour de France 2019 sugli Champs-Élysées a Parigi, quando vinse la Grande Boucle diventando il primo latinoamericano a conquistare la corsa a tape più prestigiosa di sempre. Un furto in piena regola, probabilmente su commissione, avvenuto a Bogotà mentre la bicicletta era esposta in un negozio che aveva dedicato spazio ai trofei del ciclista colombiano. Pezzo unico, il valore è enorme al mercato nero riservato ai collezionisti, stimato anche 100 mila euro e oltre: "Spero che tutto si risolva e venga ritrovata".

L'appello di Bernal via social sulla bici rubata: "Spero che tutto si risolva al più presto"

Un affronto nel cuore e nell'anima per Egan Bernal che si è ritrovato a dover lanciare un appello che mai avrebbe pensato di fare: la bicicletta Pinarello, tinta di giallo per celebrare il suo successo al Tour avvenuto nel 2019, è stata rubata. Si tratta di un pezzo raro, che il colombiano aveva concesso di esporre per celebrare le sue imprese alla Grande Boucle. "Ragazzi, ho una cosa da dirvi. Immaginate come mi senta… la mia bicicletta è scomparsa" ha spiegato in un video social Bernal, rendendo pubblico l'accaduto. "Stiamo indagando sull'accaduto. Spero che la situazione venga chiarita presto", ha aggiunto per poi sottolineare che si sta provvedendo con le forze dell'ordine a visionare anche le telecamere interne, mentre non verranno dati più ulteriori particolari sulla vicenda.

La bici di Bernal rubata: un pezzo unico, con il n.2 e "un anno di vernice gialla"

La bici gialla di Bernal del Tour 2019 rappresenta non solamente il simbolo perfetto di quanto il colombiano riuscì a compiere, dando una svolta alla propria carriera ma un pezzo che simboleggia la gloria e l'orgoglio di un intero Paese. E ha un valore complessivo enorme. Si tratta di una Pinarello Dogma F12, il cui valore base per la gamma top si aggira attorno ai 10 mila euro che cresce enormemente nel caso di Bernal. Quella bici, infatti, è una "one-of-a-kind" custom gialla, firmata a mano da Fausto Pinarello, con dettagli unici come "un anno di vernice gialla" inclusa e il numero di telaio n.2. È un pezzo di storia del ciclismo moderno, altro elemento che aumenta ancor più il prezzo finale, se dovesse finire nel mercato nero dei collezionisti.

Il valore della bici di Bernal: al mercato nero fino a 100 mila euro

Essendo una bicicletta unica e personalizzata, ma anche una vera e propria icona sportiva, il valore finale per molti potrebbe essere inestimabile, che potrebbe raggiungere anche cifre a due zeri. Il mercato nero, soprattutto in Sudamerica, dei pezzi da collezione sportivi, negli ultimi anni è aumentato e gli esperti credono che per la bici di Bernal del Tour 2019, il prezzo reale possa venire solamente ipotizzato, visto che lo farebbero i collezionisti. Arrivando facilmente ad una valutazione anche superiore ai 100 mila euro.