Edoardo Affini è fantastico, medaglia d’oro nella prova a cronometro agli Europei di Ciclismo Straordinaria prima volta per Edoardo Affini che nella prova a cronometro agli Europei di ciclismo su strada in Belgio ha chiuso con il miglior tempo: 35:15,47 che vale la medaglia d’oro per il ciclista italiano. Che precede uno dei favoriti, lo svizzero Stephen Kung. Terzo, splendido, anche Cattaneo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Edoardo Affini splendido in Belgio per la prova a cronometro su strada: è lui il nuovo campione europeo a cronometro. Una medaglia d'oro che è stata conquistata con una crono perfetta da parte dell'azzurro che per la prima volta si veste del titolo continentale. 35 minuti, 15 secondi e 47 centesimi, rifilando quasi mezzo minuto negli ultimi chilometri ad uno dei massimi favoriti, Stephen Kung che è arrivato solo secondo. Ottimo anche il terzo posto di Mattia Cattaneo, che ha chiuso in terza posizione con la medaglia di bronzo.

Storica doppietta azzurra agli Europei di ciclismo

Incredibile ma vero, per un ciclismo italiano in costante difficoltà: in Belgio, l'acuto arriva agli Europei grazie alla prova perfetta di Edoardo Affini che si prende una straordinaria medaglia d'oro a cronometro. Il corridore 28enne mantovano e Mattia Cattaneo hanno scritto una pagina indimenticabile del ciclismo italiano con il primo oro europeo a cronometro. Per Affini è la seconda medaglia agli Europei dopo il bronzo ottenuto nella cronometro del 2019, per l'Italia si tratta di un risultato epocale: è la seconda nazionale nella storica a mettere a segno una doppietta nella cronometro maschile degli Europei. Prima degli azzurri c’era riuscita solamente la Svizzera nel 2022 grazie all’oro di Bissegger e l’argento di Kung.

La cronometro di Affini e i prossimi appuntamenti agli Europei

Doveva essere un Europeo un po' sotto tono visto che mancavano alcuni degli specialisti migliori al mondo, dal campione olimpico e mondiale Remco Evenepoel passando per il campione uscente Joshua Tarling fino al nostro Filippo Ganna. Ad alzare il livello e a festeggiare ci ha pensato l'Italia del ct Marco Velo che si è presa oro e bronzo a cronometro individuale: per tutta la stagione 2025 sarà Edoardo Affini a sfoggiare la maglia da campione d'Europa in giro per il mondo, non prima di provare anche il bis. Lo stesso Affini, insieme ancora al terzo sul podio, Mattia Cattaneo è atteso dalla staffetta mista, dove gli azzurri hanno buone possibilità di ritornare in zona medaglia.