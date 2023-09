Clamoroso alla Vuelta di Spagna: la polizia aggredisce e ferma il messaggiatore della Jumbo La polizia ferma e aggredisce il massaggiatore della Jumbo-Visma al traguardo al termine della tappa alla Vuelta di Spagna. L’uomo stava andando incontro a Vingegaard.

A cura di Fabrizio Rinelli

La tappa della Vuelta di ciclismo in Spagna che si è tenuta ieri a La Cruz de Linares è stata contrassegnata da un episodio piuttosto curioso. Roglic della Jumbo-Visma aveva appena tagliato il traguardo e alle sue spalle subito dopo è sopraggiunto anche Jonas Vingegaard. Quest'ultimo improvvisamente viene quasi accerchiato dalla Guardia Civil spagnola al suo arrivo. In quel momento un video pubblicato poi sui social da alcuni media locali, mostra l'intervento di un massaggiatore incaricato di assistere proprio Vingegaard al traguardo.

Spintona un poliziotto e in quel momento succede un caos totale. Il massaggiatore della Jumbo viene buttato a terra da tre agenti che non gli danno possibilità di rialzarsi. Non si capisce quali siano i motivi reali di quanto accaduto ma di certo sono state immagini bruttissime che hanno lasciato senza parole anche gli stessi corridori della Jumbo. Con tutta probabilità il massaggiatore non ha gradito l'enorme numero di uomini della polizia attorno a Vingegaard. Forse chiedendo di fargli spazio in malo modo.

Il massaggiatore, nelle immagini che seguono all'interno dei vari filmati che circolano sui social, si vedeva agitarsi pur di alzarsi da terra prima che gli agenti di polizia lo portassero lontano dalla folla. Il caos sarebbe comunque nato per futili motivi ma nonostante questo le scene viste sono state a dir poco negative. Altre riprese video dell’alterco mostrano anche il responsabile delle comunicazioni della squadra, Ard Bierens, che tenta di calmare la situazione. L’uomo successivamente però non è stato arrestato, e ha potuto riprendere il suo lavoro, ma il momento è stato teso e spiacevole.

Di certo non è stato un bel momento e per questo ci si chiede perché la Guardia Civil avesse così alta la tensione tanto da non riconoscere nemmeno un membro dello staff della Visma. Dalla Spagna sottolineano comunque come ci sia attualmente uno stato di massima allerta attorno alla Vuelta di quest’anno specie dopo aver sventato un incidente con l’olio pianificato prima della terza tappa e che ha visto l'arresto di un uomo per aver tentato di provocare un incidente nel tratto finale della settima. Al momento la Jumbo non si è espressa sull'accaduto in maniera ufficiale.