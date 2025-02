Ciclista si ribalta da sola e trascina a terra metà gruppo: terribile groviglio di bici all’UAE Tour

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Impressionante caduta nel corso della prima tappa dell'UAE Tour Women che si sta svolgendo in Arabia Saudita: a circa 50 chilometri dall'arrivo, su un tratto di strada scorrevole, rettilinea e senza ostacoli senza motivo una ciclista della AlUla ha inchiodato la ruota anteriore, ribaltandosi e innescando un immenso effetto domino in mezzo al gruppo. Le altre subito dietro non hanno avuto scampo, con circa 30 atlete – praticamente quasi la metà delle partecipanti, che si sono ritrovate loro malgrado a terra, in un groviglio terribile di biciclette. Ad aver la peggio, tra tutte, è stata la nostra Letizia Paternoster che ha dovuto immediatamente alzare bandiera bianca annunciando il ritiro.

Maxi incidente alla 1a tappa dell'UAE Tour: Letizia Paternoster costretta a ritirarsi

Alla prima prova del calendario femminile UCI 2025, subito un incidente enorme ha caratterizzato la giornata dell'UAE Tour Women. Il tutto in modo tanto improvviso quanto pericolo per le partecipanti che hanno incatenato una surreale sequenza di cadute: tutta la carreggiata è stata cosparsa di biciclette e cicliste ammassate in modo caotico costringendo l'organizzazione a intervenire con le auto delle proprie ammiraglie in attesa di quelle di ogni singola squadra. Tra le cicliste coinvolte c'è stata anche la nostra Letizia Paternoster che ha subito i danni peggiori: dopo un lungo confronto con il proprio Team e i medici di gara, ha deciso per il ritiro mentre tutte le altre cicliste hanno ripreso la tappa, seppur alcune in condizioni difficili con evidenti escoriazioni e conseguenze dell'incidente.

La caduta provocata da una sola ciclista: a terra altri 30 in pochi istanti

Ma come è stato possibile causare un così enorme tamponamento che ha coinvolto metà delle partecipanti all'UAE Tour? Solamente rivedendo il momento della caduta al rallentatore si vede come nella pancia del gruppo, su un tratto di strada che non offriva problemi, una ciclista del Team AlUla freni improvvisamente con la ruota anteriore, ribaltandosi in avanti e provocando un effetto a catena devastante. In pochi istanti una trentina di cicliste si sono ritrovate a terra senza capire come, ad una velocità attorno ai 50 chilometri orari.

La 1a tappa dell'UAE Tour finita in volata: ha vinto Lorena Wiebes

La prima tappa dell'UAE Tour Women che si correva con partenza dal Dubai Police Officer's Club e arrivo al porto di Dubai, per una distanza di poco meno di 150 chilometri, completamente pianeggianti, è stata vinta da Lorena Wiebes, con l'olandese che è stata la più veloce in uno sprint di gruppo. Ha battuto all'ultimo le sue connazionali Charlotte Kool e Nienke Veenhoven.