Ciclista eroe si stacca durante la corsa per domare un cavallo imbizzarrito: ha salvato il gruppo Scena inconsueta durante la prima tappa della Arden Challenge quando, a 10km dal traguardo, il belga Lars Daniels si è sfilato dal gruppo per domare un cavallo che galoppava pericolosamente vicino ai ciclisti. Un gesto immortalato dai video delle ammiraglie a seguito della gara: “Si fosse imbizzarrito o investito dalle auto i danni sarebbero stati enormi per tutti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

208 CONDIVISIONI condividi chiudi

Protagonista di giornata è stato il belga Lars Daniels sul circuito della prima tappa dell'Arden Challenge, una delle gare a tappe minori di questo inizio di Primavera, ma che è salita all'onore delle cronache proprio per quanto compiuto dal 24enne a soli dieci chilometri dall'arrivo. Daniels si trovava accanto al gruppo principale a pochi km dal traguardo ma non ha esitato un attimo nel defilarsi e attardarsi fino a perdere contatto col plotone non appena ha notato un cavallo disarcionato che galoppava pericolosamente a bordo strada.

Daniels in un primo momento è sembrato alquanto sorpreso dalla presenza insolita alle sue spalle: un cavallo con tanto di redini e sella che galoppava a bordo strada proprio dietro al plotone dei ciclisti. Probabilmente impaurito dalla presenza massiccia di corridori e biciclette, oltre alle moto e alle ammiraglie, l'animale ha continuato la sua corsa finché Daniels non ha deciso di fermarlo personalmente. La scena è stata ripresa dal telefonino di una delle macchine a seguito della corsa che ha immortalato l'intera scena, ben presto diventata virale sui social.

Lo strano incontro tra ciclisti e cavallo è avvenuto 10 km prima dell'arrivo della 1a tappa proprio quando la gara stava per entrare nel vivo per il rush finale: il cavallo ha galoppato prima lungo il ciglio della strada e dopo un po' si è spostato al centro della strada lungo la quale stava viaggiando il gruppo, affiancandolo pericolosamente. Risolutiva la scelta del ciclista belga che pian piano è rimasto in coda al plotone e poi, una volta rimasto solo ha prima affiancato l'animale per calmarlo e ridurlo prima al troppo e quindi al passo.

A fine tappa, ovviamente, l'attenzione dei media è stata rivolta quasi esclusivamente a Daniels, come avesse vinto la tappa: "Mi chiedevo come risolvere questo problema. Il cavallo ci stava correndo ancora dietro e se si fosse scontrato con il gruppo o fosse stato investito dalle ammiraglie, i danni sarebbero stati enormi" ha spiegato il ciclista al quotidiano Het Nieuwsblad. "Così ho deciso di andare da lui e provare a calmarlo. Ho afferrato le redini e ho premuto forte il morso per fermare il cavallo". Un'operazione perfettamente riuscita e che ha permesso di assistere Daniels, poi aiutato a rientrare nel plotone: "Dopo un po' è arrivato un poliziotto in motocicletta e mi ha detto che avrebbe preso il controllo della motocicletta in modo che potessi andare avanti velocemente e raggiungere il gruppo di testa". Un bel "premio" per il belga della Herk-De-Stad che ha concluso la tappa al 93° posto, a circa tre minuti dai primi.