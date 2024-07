video suggerito

Cavendish scrive la storia al Tour con il record di vittorie: al traguardo trova la sua famiglia Mark Cavendish vince la sua 35a tappa al Tour de France superando Eddie Merckx: al traguardo festeggia tra le lacrime con la sua famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Mark Cavendish scrive la storia e vince la sua 35a tappa al Tour de France, superando Eddie Merckx diventando al traguardo di Saint-Vulbas il corridore con più vittorie. La prima vittoria è arrivata sedici anni fa e oggi, alla 5a tappa della Grande Boucle, dopo aver primeggiato sugli avversari il ciclista nato all'Isola di Man festeggia tra le lacrime con la sua famiglia. Sono 55 in totale le vittorie di tappe nei grandi Giri (17 al Giro e 3 alla Vuelta).

A 39 anni il campione britannico ha piazzato una volata straordinaria, anticipando lo sprint e sorprendendo tutti i suoi rivali: superato nettamente Jasper Philipsen, che non ha potuto far altro che seguirlo ma non ha mai avuto speranza di poterlo superare

Cavendish festeggia tra le lacrime con la sua famiglia: ha scritto la storia

Dopo una grande incertezza e cambi in testa al gruppo, la lotta per le prime posizioni si fa serratissima e l'esperienza di Cavendish riesce ad avere la meglio: il ciclista britannico si è lanciato con tempismo perfetto e non ha lasciato scampo agli avversari. Il 39enne ha festeggiato la vittoria tra le lacrime con la sua famiglia, che lo ha sempre sostenuto anche nelle difficoltà che aveva trovato sul suo percorso lo scorso anno nel raggiungere questo primato. Secondo gradino del podio per Jasper Philipsen e terzo per Alexsandr Kristoff.

Queste le parole di Cavendish dopo la vittoria: "Non ci credo, sono incredulo. L’Astana ha fatto una grande scommessa su questa giornata, volevamo vincere almeno questa tappa. Abbiamo dimostrato che sappiamo – io e i miei compagni – cosa è il Tour. Abbiamo fatto quello che avevamo in mente di fare. Oggi abbiamo dato tutti il massimo. La forza mentale è importante, sono contento perchè oggi è stato qualcosa di unico".

L'ordine d'arrivo della 5^ tappa del Tour de France 2024

1) MARK CAVENDISH – 4h 8′ 46"

2) Jasper Philipsen – S.T.

3) Alexander Kristoff – S.T.

4) Arnaud De Lie – S.T.

5) Fabio Jakobsen – S.T.

6) Pascal Ackermann – S.T.

7) Arnaud Démare – S.T.

8) Gerben Thijssen – S.T.

9) Biniam Girmay – S.T.

10) Marijn Van den Berg – S.T.