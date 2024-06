video suggerito

Campionati italiani di ciclismo 2024, quando corre Filippo Ganna: orario e percorso della cronometro Oggi giovedì 20 giugno alle 11:00 scatta la prova a cronometro sul circuito di Grosseto valida per i Campionati Italiani in linea Elite maschili. Un circuito di 35 chilometri dove è atteso il campione uscente, Filippo Ganna in cerca di uno storico tris consecutivo. Diretta TV e streaming sui canali Rai (Rai Sport HD e RaiPlay)

Filippo Ganna è il campione italiano in carica della prova a cronometro e proverà a difendere il proprio titolo ai Campionati nazionali di ciclismo oggi, giovedì 20 giugno in occasione della cronometro uomini Elite di 35,1 km, che si svolgerà su un circuito che parte e arriva a Grosseto in Toscana. Sarà un tracciato totalmente pianeggiante su cui si partirà alle ore 11:00, con diretta TV e streaming prevista sui canali Rai (Rai Sport HD e RaiPlay).

Filippo Ganna un anno dopo dovrà difendere la maglia tricolore che ha conquistato nel 2023, alla ricerca di uno storico tris. Il campione italiano ha conquistato il titolo di campione italiano a cronometro per un totale di cinque volte, la prima nel 2019, poi nel 2020 e quindi per altre due volte consecutive, nel 2022 e nel 2023. Ancora una volta, dunque, è lui l'assoluto protagonista della corsa contro il tempo per valutarne le reali condizioni anche in vista delle Olimpiadi di Parigi, oramai alle porte.

Quando corre Filippo Ganna ai Campionati Italiani: l'orario della cronometro di Grosseto

Oggi, giovedì 20 giugno, l'attenzione totale è per la prova a cronometro che si disputa a Grosseto, per un totale di poco più di 35 chilometri su un circuito totalmente pianeggiate e privo di qualsiasi tratto in altura. La partenza della prova a cronometro elite professionisti maschili è fissata per le 11:00. Come sempre la partenza dei vari ciclisti iscritti sarà cadenzata al via e Filippo Ganna partirà solamente alla fine, quando scatteranno i migliori.

La prova a cronometro di Grosseto, tracciato e altimetria

La prova contro il tempo di Grosseto che assegnerà il titolo di campione italiano per la stagione 2024, si sviluppa su un tracciato di un totale di 35,1 chilometri. Sullo stesso percorso si svolgono anche tutte le altre corse a cronometro ma con diversa lunghezza:8 km per gli Allievi, 18 per gli Juniores. 23.2 km per le donne Elite e gli uomini e le donne Under.

Per i professionisti maschili, il percorso più lungo: dopo circa 700 metri dalla partenza ci si immetterà immediatamente nel circuito di poco meno di 17 chilometri che dovrà essere ripetuto per due volte e che si svilupperà interamente fuori dalla città. Un anello caratterizzato da lunghi rettilinei, con poche curve di cui l’ultima delle quali, a 700 metri dall’arrivo, riporterà gli atleti là dove si era partiti.

Filippo Ganna ai Campionati italiani di ciclismo, dove vederlo in TV e in streaming

Le prove principali dei Campionati Italiani di ciclismo su strada 2024 della categoria Professionisti, tra cui la cronometro in cui gareggia Filippo Ganna, sono trasmesse in diretta TV sui canali di RaiSport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, in modo gratuito e visibile a tutti.