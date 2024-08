video suggerito

Alice Toniolli si è risvegliata dal coma dopo il terribile incidente: “Parla e riconosce le persone” Alice Toniolli si è risvegliata dal coma indotto a 10 giorni dal terribile incidente in cui sbatté la testa contro un muretto in una corsa ciclistica. La notizia è stata diffusa dalla sua società, la GS TopGilrs Fassa Bortolo. La Procura sta intanto indagando sulle cause: sotto accusa l’organizzazione per eventuali lesioni colpose gravissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1.588 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ottime notizie per le condizioni di salute di Alice Toniolli, la giovane ciclista trentina coinvolta il 14 agosto in un grave incidente in gara, dove si era schiantata su un muretto sbattendo fortemente la testa. Toniolli si è risvegliata dal coma indotto dopo 10 giorni dalla caduta: una notizia diffusa dalla sua società ciclistica, la ASD GS Topgirl Fassa Bortolo, sui social: "parla e riconosce le persone".

Toniolli uscita dal coma, dopo l'incidente del 14 agosto

Un post su Facebook della società sportiva ‘GS Topgirl Fassa Bortolo' e la lieta notizia: Alice Toniolli "parla e riconosce le persone". Finalmente le condizioni di salute della 19enne diventano confortanti a distanza di 10 giorni dal ricovero d'urgenza in ospedale. La ragazza uscita dal coma indotto, processo obbligato dopo le gravissime ferite riportate a seguito dell'incidente in gara dove aveva riportato un grave trauma cranico, un trauma oculare e fratture in varie parti del corpo, costretta a sottoporsi anche a diversi interventi.

Le indagini della Procura per la mancanza delle misure di sicurezza

Sull'episodio avvenuto in gara lo scorso 14 agosto, la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo di indagine, al momento senza indagati, che tra le possibili responsabilità vuole accertare anche quelle da parte degli organizzatori. Dalle prime indagini e ricostruzioni, anche attraverso i filmati della corsa, il muretto in cemento su cui ha sbattuto Toniolli non sarebbe stato segnalato adeguatamente.

Leggi anche Alice Toniolli, aperto un fascicolo per lesioni colpose dopo lo schianto della ciclista sul muretto

Adesso Alice Toniolli potrà presentare formale denuncia

Per poter sapere se le indagini proseguiranno, adesso bisognerà attendere la decisione della stessa Alice Toniolli. Infatti, perché le eventuali accusi vengano formalizzate servirà la denuncia della ciclista. L'accusa verso l'organizzazione potrebbe essere di "lesioni colpose gravissime". Intanto anche le compagne di squadra di Toniolli non hanno rilasciato alcuna dichiarazione sull'episodio, in attesa di essere ascoltate prima dalla Procura che valuterà anche se si sia trattato di un problema tecnico sulla bici di Toniolli.