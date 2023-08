Zoff non ci sta a mettere Buffon sul trono: “Non penso che è stato più forte di me” Dopo il ritiro di Gigi Buffon, la disputa su chi sia stato il portiere più forte è animata dalle parole di un’altra leggenda come Dino Zoff. Entrambi sono stati campioni del mondo con l’Italia e hanno vinto tantissimo con la Juventus.

Da ieri è ufficiale il ritiro dal calcio giocato di Gigi Buffon: il portiere campione del mondo nel 2006 ha annunciato di aver appeso i guantoni al chiodo a 45 anni di età e dopo 28 di carriera. Immortale, eterno, leggenda: in queste ore non solo l'Italia ma tutto il mondo rende omaggio all'estremo difensore carrarino, che ha vinto tantissimo con l'eccezione – dolorosa, come dimostra il rimpianto per la stagione col PSG – della Champions League.

Buffon è sicuramente tra i più grandi interpreti del ruolo di portiere nella storia del calcio, c'è chi dice il più forte in assoluto e non solo tra i confini nazionali. Tuttavia proprio in Italia c'è qualcun altro che avanza la propria candidatura a sedere sul trono di numero uno, non soltanto di maglia. Qualcuno che ha a sua volta i titoli per sostenere la tesi che laddove si può sedere un re, c'è posto anche per un altro: Dino Zoff.

Gigi Buffon con Dino Zoff cinque anni fa

Quanto a titoli siamo lì, visto che la comune militanza nella Juventus ha consentito ad entrambi di riempire la propria bacheca e anche il friulano si è laureato campione del mondo con l'Italia nel 1982. Tanto esuberante ed estroverso uno, quanto schivo e di poche parole l'altro, che in questo caso le scandisce bene: "I numeri sono numeri e i suoi parlano chiaro: è stato un grande – premette l'81enne Zoff al Corriere della Sera – Ho capito fin da subito con chi avremmo avuto a che fare. Era un portiere completo, nonostante la giovane età. Se è stato più forte di me? Beh, è quello che dicono tutti. Io non la penso così. Diciamo che può andarmi bene un podio con lui ed Enrico Albertosi".

Enrico Albertosi ha vinto lo Scudetto sia col Cagliari che col Milan

Quest'ultimo – di due anni più grande e che nel 1970 in Messico perse la finale dei Mondiali contro il Brasile di Pelé, dopo aver fatto la storia nel 4-3 alla Germania – ridà lo scettro solitario a Buffon: "Ha battuto ogni record e ha vinto tutto, tranne la Champions. Sono d'accordo col podio di Zoff, ma forse Buffon è stato un po' di più. Quel che è certo è che tre portieri così l'Italia non li riavrà. Che bello quando usciva sui piedi degli avversari. Oggi non lo fa nessuno, hanno paura di rompersi il naso o i denti…".