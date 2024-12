Ziyech senza freni asfalta il Galatasaray e Buruk: “Mai visto un allenatore così scarso, me ne vado”

video suggerito

Hakim Ziyech doveva essere il valore aggiunto del Galatasaray quando nell'estate 2023 il fantasista marocchino fu acquistato dai turchi. Ma fondamentalmente l'ex Chelsea non è riuscito a convincere al meglio, soprattutto dopo gli arrivi dei vari Icardi, Mertens e Osimhen. Una situazione che di certo non gli sta piacendo e per questo pubblicamente nel corso di un'intervista rilasciata al giornalista Haluk Yurekli è letteralmente esploso. Il giocatore si è scagliato contro lo stesso Galatasaray e l'allenatore Okan Buruk.

“Per me è finita, gli ho detto che me ne vado a gennaio – ha tuonato il giocatore -. Non mi chiedono più niente, faccio quello che voglio. Non ho mai visto un allenatore così scarso come Okan Buruk”. Ziyech non ha giocato tantissimo e infatti la sua insoddisfazione deriva proprio dalla frustrazione di aver visto poco il campo solo per pochi spezzoni. Tanta panchina dunque che vorrebbe risparmiarsi per i prossimi 6 mesi della stagione che vorrebbe vivere altrove. “Se il Galatasaray può vincere il titolo? Non me ne frega niente…".

Il giocatore è deciso ad andare avanti per la sua strada. In passato si era parlato di lui anche per un possibile approdo in Italia ma mai nulla si è concretizzato al meglio. Il giocatore, finito ai margini del Chelsea ha poi deciso di iniziare la sua avventura in Turchia con il Galatasaray. Nel suo sfogo si denota tanta delusione nei confronti di una società che forse, a suo dire, non gli ha dato la giusta attenzione e riconoscenza in questo tempo: "Mi lascino in pace, qualunque cosa accada – ha spiegato il giocatore senza freni -. Mi pento già di essere venuto".

Dybala potrebbe sostituire Ziyech in rosa al Galatasaray

Ziyech ha spiegato cos'è successo quando già nell'estate scorsa si parlava con insistenza di un suo trasferimento altrove. Forse l'arrivo di Osimhen lo avrebbe oscurato ulteriormente ma questo non ha smosso il club turco. "Dovevo andarmene all'inizio della stagione, ma non hanno voluto – conclude -. Me ne vado a gennaio”. E proprio il possibile addio del marocchino potrebbe aprire le porte a Paulo Dybala che in questi giorni è stato accostato con insistenza proprio alla squadra turca pronta già ad accogliere l'argentino nella sua rosa.