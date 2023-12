Zirkzee spiegato da un grafico impressionante: il suo vero ruolo non è il centravanti Joshua Zirkzee è l’attaccante del Bologna che più di tutti ha stupito in questa prima parte di stagione giocata dalla squadra di Thiago Motta. Dopo la gara contro la Roma è emerso un grafico riguardante il giocatore a dir poco impressionante: non è solo un centravanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 26 agosto 2022 quando il Bologna acquistò a titolo definitivo dal Bayern Monaco per 8,5 milioni Joshua Zirkzee. Dopo un anno di ambientamento in rossoblù nonostante un passato al Parma da gennaio a giugno 2021, il centravanti olandese a soli 22 anni è letteralmente esploso sotto la cura di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano ha stravolto il suo modo di giocare rendendolo centrale nel progetto tecnico degli emiliani ma soprattutto ha visto in lui un giocatore capace non solo di fare l'attaccante ma di essere un autentico uomo a tutto campo capace di far girare la squadra a seconda dei propri movimenti.

Gli 8 gol (7 in campionato) tra Serie A e Coppa Italia più 2 assist sono solo una minima parte di ciò che sta facendo Zirkzee in questa stagione. Dalla gara contro la Roma infatti è emersa un'immagine che più di tutte racconta quanto stia diventando completo questo giocatore. Al termine del match vinto dal Bologna 2-0 la heatmap riguardante il giocatore che mostra tutte le zone del campo in cui si è sviluppato il suo gioca durante la partita mostra un risultato impressionante.

La heatmap di Zirkzee (Sofascore).

Sul rettangolo verde le zone evidenziate di giallo e arancione rappresentano quelle in cui ha maggiormente giocato Zirkzee. L'aspetto pazzesco di questo dato è che praticamente tutto il terreno di gioco, quasi in ogni punto, è stato toccato dall'attaccante olandese. Non è dunque il classico centravanti capace di esprimersi al meglio nel 4-2-3-1 di Thiago Motta, ma un giocatore a tutto tondo in grado di andarsi a prendere palla anche nella propria metà campo senza stazionare per quasi tutto il tempo tra i difensori avversari nel fronte opposto al Bologna.

Dalle corsie laterali fino alle corse in orizzontale passando agli inserimenti in verticale fino al lavoro di ripiegamento in fase difensiva. Questo è Zirkzee, questo è il giocatore creato a suo piacimento da Thiago Motta che l'ha osservato nella passata stagione dopo essere arrivato al Bologna a stagione in corso prima di presentarsi quest'anno ai nastri di partenza con un giocatore a dir poco perfetto. L'attaccante dei sogni per qualsiasi tipo di allenatore e che non a caso il Bayern ha preteso di inserire nel contratto di acquisto del Bologna una clausola del 50% sulla futura rivendita.