Zirkzee conteso da Napoli e Juventus per gennaio: l'attaccante ha già fatto la sua scelta A gennaio Zirkzee potrebbe tornare in prestito in Italia ed è conteso tra Juventus e Napoli: l'attaccante ha una preferenza per Thiago Motta ma per i bianconeri c'è un grande ostacolo.

A cura di Ada Cotugno

Joshua Zirkzee sente forte il richiamo dell'Italia e soprattutto del suo mentore Thiago Motta. I primi mesi al Manchester United sono stati difficilissimi per lui che non è riuscito ad adattarsi con ten Hag e neanche con Amorim che non lo ha mai messo al centro del progetto. Gli inglesi non vogliono svalutare l'investimento fatto in estate e hanno aperto alla via del prestito per gennaio, trovando l'entusiasmo di due squadre della Serie A.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset la prima è la Juventus, con l'allenatore che riabbraccerebbe volentieri l'attaccante, l'altra è il Napoli che sta cercando nuove soluzioni da consegnare a Conte per rinforzare il suo reparto offensivo. Ma in realtà l'olandese ha già fatto la sua scelta.

Zirkzee vuole la Juve ma c'è un problema

Dipendesse dall'attaccante la scelta sarebbe già stata fatta: Zirkzee vorrebbe soltanto la Juve per la presenza di Thiago Motta in panchina, l'unico allenatore nella sua carriera che è riuscito a valorizzarlo al massimo delle sue potenzialità. Trascorrere la seconda metà della stagione con lui potrebbe aiutarlo a risollevarsi e magari a tornare al Manchester United con un altro piglio. Il problema però sta nella gestione del mercato dei bianconeri che al momento non prevede spazi extra per lui.

La Juve dovrà investire in un profilo in difesa che potrebbe richiedere tutto il budget a disposizione. Diversa la situazione del Napoli che invece ha maggiori disponibilità e potrebbe offrire agli inglesi un prestito oneroso soddisfacente: in ballo c'è la cessione di Osimhen che porterebbe tanti soldi nelle casse degli azzurri, abbastanza da soddisfare le richieste dello United. I Red Devils hanno una sola priorità, ossia quella di non fare minus-valenza con Zirkzee, anche al costo di scontentare il giocatore sulla nuova destinazione.