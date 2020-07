"Mi sto divertendo qui e non so per quanto tempo lo farò ancora". E poi ancora "nel calcio tutto cambia da un giorno all'altro". Sono bastate queste frasi pronunciate da Zinedine Zidane in conferenza stampa per alimentare ipotesi sul futuro del tecnico francese. Ha forse annunciato il suo addio al Real Madrid? Considera chiusa la sua esperienza alla guida dei blancos (campioni della Liga) e pensa a qualche altra avventura stimolante? E dove? A quest'ultimo quesito hanno "già" risposto i tifosi della Juventus… che vorrebbero l'ex calciatore di nuovo a Torino, questa volta in panchina e al posto di Maurizio Sarri, la cui posizione resta in bilico e non mancano voci che lo vorrebbero addirittura esonerato in caso di risultato clamoroso (sconfitta o anche pareggio) contro la Lazio.

Andrea Pirlo – neo allenatore dell'Under 23 – e Gigi Buffon condurrebbero la squadra fino al termine della stagione, Champions compresa. Poi inizierà il "nuovo" corso dopo appena un anno dalla rivoluzione che ha portato alla chiusura del rapporto con Massimiliano Allegri. L'obiettivo era giocare bene e vincere, ai bianconeri finora è riuscito quasi nulla delle ambizioni legate alla scelta del tecnico toscano.

Da Maurizio a Mauricio… la candidatura di Pochettino è emersa nelle ultime ore ma le parole di Zizou dalla Spagna lanciano un sassolino nello stagno. Presto per dire che ci siano stati contatti. Presto per azzardare scenari rivoluzionari. Però, quelle affermazioni lasciate sospese ala vigilia della gara di campionato contro il Leganes fanno riflettere. A Torino Zizou ritroverebbe Cristiano Ronaldo, il campione che è stato su "alleato" quando raccolse il testimone di Rafa Benitez e iniziò la sua avventura a Madrid.