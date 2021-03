Grazie anche ai social gli appassionati di calcio possono vedere le fiammanti e costose autovetture di molti calciatori. C'è chi vanta un grandissimo parco macchine come Cristiano Ronaldo e che, si fa per dire, si accontenta di una sola supercar. La Ferrari è da sempre uno status symbol, ma rappresentano il top anche la Lamborghini e la McLaren, come quella che possiede Aubameyang dell'Arsenal. Non tutti i calciatori amano vetture lussuose, perché c'è chi preferisce auto belle, compatte, da poter utilizzare tutti i giorni e in ogni occasione. Tra questi c'è anche Zico, indimenticato campione brasiliano, che guida ancora la sua Toyota Celica che ricevette dopo la finale della Coppa Intercontinentale del 1981. Speciale in tutto il brasiliano.

Zico e il super premio vinto per la finale Flamengo-Liverpool del 1981

Bisogna fare un passo indietro e tornare al dicembre del 1981 quando a Tokyo si disputa la finale della Coppa Intercontinentale tra il Flamengo e il Liverpool. I Reds sono favoritissimi, ma perdono 3-0. Zico è la stella dei rossoneri, non segna, ma delizia e vince il premio di migliore in campo. All'epoca lo sponsor della manifestazione, la Toyota, al miglior giocatore dell'incontro regalava una vettura, oltre che delle chiavi giganti. Zico riceve così una Toyota Celica. A quell'auto Arthur Antunes Coimbra detto Zico si lega particolarmente, forse anche perché all'epoca far entrare in Brasile auto era impossibile. Quella Celica rimase fuori dal SudAmerica per un paio d'anni, vi entrò solo quando il numero 10 era nel frattempo passato all'Udinese.

Non la venderò mai

Di anni da quella finale ne sono trascorsi quasi quaranta e quella vettura Zico ancora la guida. In un'intervista rilasciata a ‘Autoesporte' l'ex straordinario calciatore ha parlato della sua vettura: "Ho ricevuto molte offerte per vendere la Celica, ma non mi è mai passato per la mente. Per me è un ricordo fantastico, quella è la più importante competizione che ha vinto il Flamengo. L'auto funziona bene e rimarrà a casa finché sarò vivo", e ha anche detto candidamente che ebbe bisogno di una raccomandazione per far sbarcare in Brasile quella Toyota: "Per portare la Celica, ho dovuto chiedere aiuto ad alcune persone, come il ministro delle Finanze dell'epoca, Francisco Dornelles, Carlos Langoni, presidente della Banca centrale, e Marcio Braga, che era presidente del Flamengo da 1977-1980". Quella Celica arrivò in Brasile nel 1983, ma solo due anni dopo Zico, al ritorno a Rio, riprese a guidarla.