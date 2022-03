Zero tituli per Cristiano Ronaldo, il ritorno al Manchester United è diventato un incubo Manchester United fuori dalla Champions e ciò significa anche che Cristiano Ronaldo non conquisterà trofei in questa stagione, non accadeva da oltre dieci anni.

A cura di Alessio Morra

Manchester United fuori dalla Champions League, Red Devils ko in casa con l'Atletico Madrid e addio ai sogni di gloria. Una squadra che è parsa ancora una volta poco unita e assai scollegata che non è riuscita a reggere contro una squadra che invece ha dato il massimo ed è passata con pieno merito ai quarti di finale. Si sono salvati in pochi nello United, oltre al tecnico Rangnick, che ha sbagliato una serie di scelte, finisce in prima pagina ovviamente Cristiano Ronaldo che a marzo per la prima volta dopo dieci anni sa già che chiudere una stagione senza trofei.

CR7 non domina più in Champions League

Il record di gol sarà probabilmente sempre suo, il numero di coppe vinte è altissimo (sono cinque), ma per il terzo anno consecutivo Cristiano Ronaldo esce prima dei quarti di finale in Champions League. Tre eliminazioni di fila agli ottavi, che sono davvero tante. Se quella di due anni fa è stata particolare figlia anche della pandemia, la Juve venne eliminata dal Lione ma giocò l'andata a febbraio e il ritorno nel mese di agosto, ma poi sono arrivati altri due delusioni, perché la Juventus è stata buttata fuori poi dal Porto, mentre oggi è arrivata la terza eliminazione di fila agli ottavi. Già questo dato fa male a Ronaldo, che vede passare il tempo, gli anni avanzano, e il tempo per vincere ancora è sempre di meno.

Per la prima volta dopo 12 anni Ronaldo chiuderà una stagione senza trofei

Ma con il ko incassato dall'Atletico Madrid terminano le possibilità di vincere trofei in questa stagione per Cristiano Ronaldo. Sembra incredibile, ma è così per un giocatore che ha conquistato oltre 30 titoli. Lo United è fuori dalla Champions, è stato eliminato dal Middlesbrough in FA Cup e dal West Ham in Coppa di Lega, mentre in Premier League è quinto in classifica, e realisticamente l'obiettivo massimo è il quarto posto. Così Ronaldo per la prima volta dalla stagione 2010-2011 chiuderà una stagione senza trofei, anche se in quell'annata almeno vinse la Scarpa d'Oro. Poi dal 2010-2011 al 2021-2022 CR7 ha vinto almeno un trofeo in ogni stagione, lo scorso anno conquistò Supercoppa Italiana e Coppa Italia con la Juventus.