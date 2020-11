In Brasile. A Rio de Janeiro. Tra le fila del Vasco da Gama, con la maglia bianconera dei crociati. È da lì che dovrebbe ripartire l'avventura nel calcio di Mario Balotelli. In Italia non ha più estimatori, in Europa non c'è club che sia ancora disposto a scommettere su di lui. Dall'altra parte del mondo sembra ci sia ancora un po' di posto per lui che a 30 anni non ha più molte opportunità per rimettersi in gioco. Gli allenamenti con il Franciacorta – club di Serie D del Bresciano – gli servono per tenersi in forma e farsi trovare pronto quando arriverà la chiamata fatidica: dire sì, fare i bagagli, salire a bordo dell'aereo e volare in Sudamerica confidando nei buoni uffici del nuovo direttore sportivo della società, Fabio Cordella.

Balotelli e Zenga, contatti con il club di Rio de Janeiro

Contatti tra le parti vengono rilanciati anche dalle ultime notizie che rimbalzano dalla nazione verde-oro, se sfoceranno in un accordo (l'ex Brescia è svincolato, un affare a costo zero) lo si capirà a breve. Nel nuovo corso iniziato dal Vasco con il cambio al vertice che ha portato alla presidenza, Leven Siano, oltre alla strategia di mercato c'è anche spazio per un altro italiano. Almeno nei piani della dirigenza, il nome più gettonato al momento per il ruolo di allenatore è Walter Zenga. L'ex portiere dell'Inter e dell'Italia, che in carriera è stato tecnico del Catania, della Sampdoria e del Cagliari (nella seconda parte della scorsa stagione), ha già dato la sua disponibilità. Anche nel suo caso si attendono news ulteriori.

La nuova dirigenza del Vasco da Gama

Il Vasco da Gama ha ridefinito l'assetto societario da pochissimo tempo. All'inizio del mese di novembre era stato eletto il nuovo massimo dirigente ma l'annullamento delle votazioni in presenza caldeggiato (e ottenuto) da altri candidati alla presidenza ha fatto sì che la consultazione si svolgesse anche online. L'esito della votazione, però, è stato identico: Leven Siano è il nuovo numero uno del club di Rio.