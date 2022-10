Zarate sembra incontenibile, ma sbaglia metà campo: è il rigore più stupido della storia Mauro Zarate, ex di Lazio, Inter e Fiorentina, ha commesso una vera e propria sciocchezza in occasione della sfida tra il Platense e l’Huracan.

A cura di Marco Beltrami

Tempi duri per Mauro Zarate in Argentina. L'ex attaccante di Lazio, Inter e Fiorentina milita nel Platense, in quella che è la 14a esperienza professionistica della sua carriera. Le cose ultimamente per il 35enne, autore di 4 gol, non stanno andando benissimo soprattutto dopo un curioso episodio andato in scena in occasione della sfida valida per la Liga Profesional in casa dell'Huracan. Un vero e proprio testa-coda con la formazione biancorossa in piena lotta per il titolo, e quella di Zarate che naviga nelle posizione medio-basse.

E l'attaccante alla fine ha trovato il modo di rendersi protagonista purtroppo in modo negativo, con una giocata per certi versi inspiegabile. Quanto accaduto nel finale del primo tempo ha infatti fatto il giro del mondo, causando non poche critiche a Zarate. La vecchia conoscenza del calcio italiano ha ricevuto poco prima dell'intervallo un pallone a ridosso della metà campo, a quel punto però invece di andare verso la porta avversaria, ha iniziato a rinculare.

Dopo aver quasi strappato il pallone a Vicente Taborda, Zarate si è liberato di Federico Fattori, continuando a muoversi verso la sua area di rigore. Una situazione a dir poco curiosa, visto che Zarate è sembrato quasi un attaccante della squadra avversaria: si è liberato di Cordero che ha provato a togliergli la palla e poi anche di Baldassara, fino a quando si è pericolosamente incuneato nell'area del Platense.

Qui l'esperto calciatore ha trovato sulla sua strada Ramiro González Hernández che con un guizzo è riuscito a superarlo, mettendosi tra lui e il portiere. A questo punto Zarate lo ha atterrato, con un'ulteriore colossale ingenuità. Calcio di rigore per gli avversari e gol dell'1-0 di Franco Cristaldo, tra la disperazione del Platense per la follia di quello che è uno dei suoi giocatori più esperti.

E Zarate che nell'occasione ha scampato anche il cartellino rosso, è stato poi "punito" dal tecnico che lo ha lasciato negli spogliatoi. Al suo posto un altro ex italiano, ovvero Gonzalo Bergessio. Niente da fare per il Platense, sconfitto 2-0 con Zarate pesantemente apostrofato sui social dai suoi tifosi, infuriati per quella gestione del pallone incomprensibile. .