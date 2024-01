Zapata e Ricci stendono il Cagliari: il Torino prosegue la sua marcia, è nono in classifica Il Torino ha battuto 2-1 il Cagliari grazie alle reti di Zapata e Ricci nel primo tempo, inutile il gran gol di Viola per i padroni di casa nella ripresa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Il Torino prosegue la sua marcia nella parte sinistra della classifica di Serie A, salendo al nono posto – a 31 punti, in coabitazione momentanea col Napoli – grazie alla vittoria per 2-1 ottenuta sul campo del Cagliari, nella sera del commosso ricordo di Gigi Riva, scomparso lunedì scorso a 79 anni. Decisivi i gol nel primo tempo di Duvan Zapata e Samuele Ricci, mentre inutile è stata la bellissima rete di Nicolas Viola nella ripresa. Per i sardi è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Frosinone, la classifica resta pericolante col quartultimo posto a +1 sul Verona.

Dopo l'infortunio iniziale a Sulemana – sostituito da Prati dopo pochi minuti – e l'interruzione del match all'11' per commemorare Riva nel minuto corrispondente al numero della sua maglia, il Torino concretizza la sua superiorità andando in vantaggio al 23′ con Zapata, che mette in rete un cross basso dalla destra di Bellanova. La squadra di Juric potrebbe raddoppiare quasi subito, ma il colpo di testa di Sanabria trova pronto Scuffet. Poco dopo la mezzora il Cagliari ha due occasioni per pareggiare, ma entrambe le volte Jankto grazia Milinkovic-Savic.

La chiusura del primo tempo è ancora granata, con occasioni che fioccano dalle parti di Scuffet, finché al terzo minuto di recupero raddoppia Ricci con un rasoterra su cui il portiere rossoblù si fa sorprendere. Nell'intervallo Ranieri inserisce Viola al posto di Hatzidiakos ed è proprio il 34enne centrocampista a riaprire la partita al 77′ con un gran gol, battendo Milinkovic-Savic con uno spettacolare sinistro a giro che si insacca nel sette opposto. Il Cagliari prova il forcing disperato negli ultimi minuti alla ricerca del pareggio, ma la difesa della formazione di Juric tiene senza grossi problemi, vedendosi anche annullare un gol a Pellegri per fuorigioco e portando a casa tre punti che confermano la positiva stagione granata.