Zaniolo si presenta alla Fiorentina e vuota il sacco sul rapporto con Gasperini: "Non ho niente contro nessuno" Nicolò Zaniolo si presenta alla Fiorentina e parla del suo ritorno in viola dopo dieci anni. Il jolly offensivo arrivato dal Galatasaray ha raccontato anche il suo rapporto con Gasperini all'Atalanta dopo i tanti rumors dei giorni scorsi.

A cura di Vito Lamorte

Nicolò Zaniolo si presenta alla Fiorentina. Il jolly offensivo arrivato dal Galatasaray, in prestito con diritto di riscatto, è uno dei colpi del mercato di gennaio della Viola e nella conferenza che si è tenuta nella sala stampa del media center del Viola Park ha parlato del suo ritorno nel club toscano: "È una parte molto importante, vengo qua con un bagaglio importante. Ho girato tante squadre, mi sembrava giusto intanto ringraziare il direttore, tutta la società, lo staff e i compagni. Sono andato via a 16 anni, torno a 25, è stata una grande emozione. Per me è come tornare a casa".

Nel 2016 andò via da Firenze in situazioni poco chiare e spiega così quella vicenda: "La società all'epoca aveva preferito fare altre scelte, sono rispettabili, è stata una mia fortuna perché qua ero chiuso. All'Entella ho iniziato a giocare e divertirmi".

Zaniolo vuota il sacco sul rapporto con Gasperini all'Atalanta

Da diversi giorni l’avventura di Zaniolo a Bergamo è sotto l'analisi di molti commentatori e opinionisti perché l'approdo alla Dea del classe 1999 ha stuzzicato tutti: tanti calciatori di talento si sono ritrovati grazie a Gian Piero Gasperini ma Nicolò non ha trovato tantissimo spazio anche per via di una condizione fisica precaria nella fase iniziale e lui stesso aveva dichiarato: “Io non sento pressioni, devo dare il massimo, fare gli allenamenti a mille. Seguire in tutto e per tutto ciò che ci consiglia il mister. Non è l’ultima possibilità, ma una possibilità che voglio cogliere al volo”.

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, aveva elogiato il suo atteggiamento e la voglia di farsi trovare pronto: "Sin dall’approccio ha dimostrato un’eccellente professionalità. È arrivato il primo giorno di ritiro per far capire quanta voglia ha di recuperare e mettersi in mostra”.

Il feeling tra Zaniolo e l'Atalanta, però, non è mai decollato e lo stesso Gasperini qualche mese fa aveva detto: “Finora non è una scommessa vinta”. Dopo ci sono stati gol e diverse apparizioni ma Samardzic e De Ketelaere erano sempre le prime scelte rispetto a lui.

In merito al rapporto con Gasperini a Bergamo è arrivata una risposta chiara e precisa di Zaniolo: "Sono andato un po' in ritardo di condizione, sono partito un po' in salita, gli altri avevano già iniziato la preparazione. Non ho problemi con Gasperini, è fortissimo, mi ha migliorato la mia visione del calcio. Non ho niente contro nessuno, ringrazio lui e l'Atalanta per la possibilità che mi hanno dato, poi ognuno ha le sue idee e lo rispetto".