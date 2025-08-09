Zaniolo è sempre un uomo mercato: no a PSV e Benfica, vuole tornare di nuovo in Serie A

Zaniolo lascerà il Galatasaray in questa sessione di mercato. Il centrocampista, che lo scorso anno ha giocato con Atalanta e Fiorentina, è pronto a tornare in Serie A.

Altro giro e altra ruota. O meglio. Altra sessione di mercato e probabilissimo nuovo trasferimento per Nicolò Zaniolo che in questo momento è tornato in forza al Galatasaray, ma che molto presto potrebbe tornare un calciatore di Serie A. Diverse squadre lo hanno sondato, ma ce n'è una: l'Udinese, che pare in pole position. Con i bianconeri che stanno provando a piazzare tre colpi di grande esperienza.

Le proposte di PSV, Flamengo e Benfica a Zaniolo

Zaniolo è un calciatore di proprietà del club turco, che però non ha intenzione di tenerlo squadra. In attacco c'è un parterre de roi e la concorrenza è fortissima, è stato preso pure dal Bayern Leroy Sané. Il centrocampista italiano, ex Roma, non ha avuto molto spazio nemmeno nelle amichevoli e ha chiesto la cessione. Diverse società hanno bussato alla porta del suo procuratore, Vigorelli, e del Galatasaray. Offerte di club storici come il Flamengo, il PSV Eindhoven e il Benfica.

Ma Zaniolo per ora nicchia, perché vuole tornare in Serie A, dopo le deludentissime esperienze con Atalanta e Fiorentina. L'Udinese sta sondando il terreno. La proposta piace al calciatore che potrebbe avere molte chance di giocare e quindi in automatico si troverebbe ad avere una chance anche in chiave Nazionale.

L'Udinese segue Zaniolo, Witsel e Insigne

L'Udinese, società storicamente abilissima nel pescare giovane di talento poco conosciuti, è reduce da una splendida stagione, ma si è mossa pochissimo in questa sessione di mercato, nella quale ha perso gli attaccanti titolari: Lucca (passato al Napoli) e Thauvin (al Lens), andrà via pure Alexis Sanchez. In avanti servono rinforzi e si sta pensando a Zaniolo, che potrebbe giocare di supporto alla punta o dietro le punte, ma pure a Lorenzo Insigne, al momento senza squadra e pure lui voglioso di tornare in Italia. Nel mirino dei bianconeri c'è anche il belga Axel Witsel, svincolato e che pare voglia vivere un'esperienza anche in Serie A.