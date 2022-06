Zaniolo e quel segnale che i tifosi della Juve aspettavano: una storia su Instagram La Juventus ha messo Nicolò Zaniolo nel mirino e lui ricambia l’interesse: ma la Roma rifiuta i 4 nomi proposti dai bianconeri.

A cura di Paolo Fiorenza

In attesa di annunciare a breve Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi in arrivo a parametro zero, la Juventus continua a fare la corte a Nicolò Zaniolo, obiettivo dichiarato del club bianconero fin dai tempi del famoso ‘pizzino' di Paratici, distrattamente lasciato sul tavolo di un ristorante romano. Era fine gennaio del 2019, su quel foglietto c'erano segnati alcuni nomi assieme alle relative valutazioni: c'erano Demiral, Romero e Chiesa, che la Juve riuscì successivamente a prendere, ma anche Tonali – finito al Milan – e appunto Zaniolo, al fianco del quale era segnata la cifra di 40, evidentemente milioni di euro.

Tanto dunque valutava il classe '99 l'allora uomo mercato della Juve. Una cifra che da quel momento – a dispetto dei gravi infortuni dell'attaccante ex Inter – è salita fino all'attuale quotazione da parte della Roma, ovvero 50-60 milioni. Zaniolo dal canto suo non ha mai giurato amore eterno ai colori giallorossi, anzi le sue ultime uscite su Juventus e Milan – oltre allo stallo su un rinnovo sempre più lontano – hanno irritato la società giallorossa, ormai entrata nell'ordine di idee di cedere il giocatore, a patto che qualcuno metta i soldi sul tavolo.

Nicolò Zaniolo assieme a Federico Chiesa in Nazionale: la coppia potrebbe ritrovarsi alla Juve

Soldi cash, niente contropartite tecniche: i vari Arthur, McKennie, Kean e Fagioli non interessano. Se la Juventus vuole davvero Zaniolo – per disegnare un attacco di grande prospettiva nel lungo periodo assieme a Chiesa e Vlahovic – deve soddisfare le richieste della Roma, disposta ad accettare anche la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma non a fare sconti a chicchessia, pur trattandosi di un giocatore che va scadenza tra due anni. Zaniolo insomma è sul mercato e lui alla Juve ci andrebbe di corsa, come ha fatto capire recentemente: "Io nella Juve al posto di Dybala? Certo, l'accostamento mi fa piacere. Vediamo. La vita è imprevedibile, in futuro non si sa mai cosa succede. Penso al presente. Mi alleno intanto. E aspetto".

Anche Mourinho intanto lo aspetta per il 5 luglio a Trigoria per il primo allenamento – anche se vorrebbe che la situazione si chiarisse al più presto – e Nicolò si gode gli ultimi giorni di vacanza, non tralasciando di postare qualcosa sui social. E proprio una storia su Instagram di qualche ora fa è diventata agli occhi dei tifosi della Juve il segnale tanto atteso. La foto mostra Zaniolo seduto sulla sabbia, ma è quello che c'è sotto che ha attirato l'interesse: c'è la parola "soon" con una freccia sopra, entrambe in nero, ed a sinistra due pallini bianchi. Via presto dunque, dalla spiaggia o dalla Roma, e poi il bianco e il nero. Non esattamente qualcosa da postare in questo momento, se non si vuole attizzare il fuoco del calciomercato.