Zalewski si difende dalle rivelazioni di Corona sulle scommesse: "Immagine lesa, pronti a querelare"

Nicola Zalweski non è indagato nel caso scommesse dalla Procura di Torino ma Corona dice di avere le prove del suo coinvolgimento.

Nicola Zalewski non è indagato dalla Procura di Torino. Eppure è il quarto nome che Fabrizio Corona ha lanciato nell'agone delle scommesse dopo quelli di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Tra i calciatori coinvolti questi ultime tre sono formalmente indagati: lo juventino (che ha già patteggiato la sua squalifica) e l'ex milanista sono stati anche ascoltati in Procura a Milano, l'ex romanista attende la convocazione per l'interrogatorio. La tesi difensiva resta ferma su un punto essenziale: ha giocato sì su piattaforme illegali ma solo a blackjack e a poker senza mai aver fatto puntate sul calcio.

L'ex re dei paparazzi sostiene il contrario, di avere i riscontri in mano e che addirittura lo avrebbe fatto mentre in panchina all'epoca della sua esperienza giallorossa. Ma allo stato dei fatti nulla risulta di differente o rilevante agli inquirenti. Così come non ci sono indagine su altri giocatori tirati in ballo da Corona a Striscia la Notizia, nella stessa serata della partecipazione senza scoop ad Avanti Popolo e dello sfogo per la censura subita in Rai. Nicolò Casale, Stephan El Shaarawy (i primi due hanno sporto anche querela in Procura a Milano) e Federico Gatti erano stati menzionati mentre il personaggio tv riceveva il Tapiro d'oro da Valerio Staffelli.

La fonte ha cui ha fatto riferimento l’ex re dei paparazzi avrebbe già smentito la propria attendibilità.

"Porto le prove", ha tuonato Corona anche relativamente a Zalewski nonostante la fonte da lui citata abbia ritrattato sostenendo di aver detto certe cose solo per soldi. E ha rilanciato sugli audio e i video che avrebbe in possesso a sostegno di quel che sa e ha spiattellato. In una nota ufficiale la Roma ha espresso solidarietà ai suoi tesserati perché "vittime di reiterate speculazioni che ne hanno ingiustamente leso l’immagine" e ha ribadito la "totale fiducia in Nicola e in Stephan quando affermano di non avere nulla a che fare con questa vicenda".

Lo stesso Zalewski, dopo la presa di posizione legale da parte di Casale e del compagno di squadra, ha sollevato obiezioni nei confronti di Corona e di quanti infangano la sua persona. Il calciatore ha precisato di essere "del tutto estraneo" alle accuse che sono apparse in notizie pubblicate "sugli organi di stampa" e legate alle dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi secondo cui "sarebbe coinvolto nell'inchiesta relativa alle scommesse su siti illegali".

Corona insiste: ritiene di avere riscontri certi sulla posizione del centrocampista giallorosso.

Il centrocampista 21enne della Roma ha affidato ai suoi avvocati, Paolo Rodella e Federico Olivo, il compito di mettere la sordina alla raffica di indiscrezioni sulla sua implicazione nel caso scommesse: "Zalewski – affermano i legali – esclude qualsivoglia coinvolgimento nella vicenda rispetto alla quale si dichiara del tutto estraneo". È possibile che molto presto la sua querela si aggiunga a quelle già presentate. "Ci ha conferito mandato per agire in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno leso il suo nome, la sua immagine e reputazione".