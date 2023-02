Zaccheroni operato alla testa per rimuovere un’ematoma: la prognosi resta riservata L’ex allenatore resta ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni di salute non sarebbero così gravi. L’intervento deciso per asportare l’ematoma formatosi per un trauma cranico.

Alberto Zaccheroni ha subito un intervento alla testa per la rimozione di un ematoma.

Alberto Zaccheroni è stato operato alla testa per rimuovere un ematoma provocato dal colpo subito cadendo nella sua abitazione. È ancora in prognosi riservata, ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena: vi era stato trasportato venerdì sera in seguito all'incidente domestico, successivamente condotto in Rianimazion dove è rimasto sempre vigile.

Le sue condizioni di salute non sarebbero così gravi da far temere per la sua vita (secondo quanto indicato dal Corriere della Sera). Ma rispetto della privacy e cautela assoluta sono le uniche cose che in questo momento contano assieme alla speranza che l'ex allenatore possa riprendersi al più presto. È l'auspicio del mondo del calcio italiano che s'è stretto intorno alla famiglia in queste ore molto difficili ("Zac" è stato sulle panchine di Milan, Inter, Juventus, Udinese, Lazio, Bologna).

Cosa è successo? È la domanda che tifosi e appassionati di calcio si fanno. In realtà ancora non è stato possibile ricostruire con certezza la dinamica dell'episodio e cosa abbia causato lo scivolone del 69enne ex ct del Giappone e degli Emirati Arabi.

In carriera è stato anche alla guida della nazionale giapponese.

A prendersi subito cura di lui sono stati la moglie Franca e Lara (compagna del figlio), entrambe in casa in quel momento (nessuna delle due, però, era presente nell'attimo della caduta). Sono state loro a chiamare immediatamente i soccorsi che, riscontrato il trauma cranico, hanno portato Zaccheroni nel nosocomio romagnolo. La novità odierna è stata l'intervento suggerito dalla necessità di ridurre l'ematoma.

Zaccheroni, che in panchina è stato per l'ultima volta nell'esperienza vissuta nel Paese Arababo, più di recente era ai Mondiali di Qatar vinti dall'Argentina a dicembre scorso. Il nome dell'allenatore italiano figurava assieme a quello di altri colleghi in un gruppo di studio tecnico (Tsg) voluto dalla Fifa. Una sorta di comitato scientifico per mettere in controluce i match della Coppa del Mondo, un consesso di "saggi e di tecnici" che aveva come leader l'ex manager dell'Arsenal Arsene Wenger.