Yildiz circondato dai giocatori del Galatasaray dopo l’eliminazione della Juve: gli portano un regalo

Il Galatasaray si porta a casa il risultato più importante di questa stagione nonostante una partita imperfetta che ha fatto infuriare anche Victor Osimhen. I turchi hanno rischiato di uscire dalla Champions League quando la Juventus ha azzerato il loro vantaggio e li ha portati ai supplementari, ma due gol sono bastati per centrare il traguardo degli ottavi di finale: è stata una partita folle, una delle più brutte giocate nell'ultimo anno ma che non ha condizionato il passaggio al turno successivo. Alla fine è scoppiata la festa allo Stadium e in mezzo ci si è trovato anche Kenan Yildiz che invece aveva un umore diametralmente opposto.

È stato circondato dai giocatori del Galatasaray, che evidentemente lo conoscono molto bene, e qualcuno ha anche cercato di consolarlo con un abbraccio per cercare di sollevarlo da una brutta sconfitta. Poi a un certo punto un giocatore gli ha passato quasi di nascosto un regalo: è una maglia del club turco, di cui non si riesce a leggere il nome, che l'attaccante bianconero nasconde nella tasca del giubbotto mentre raggiunge il resto della squadra per il ringraziamento ai tifosi sotto la curva.

Il Galatasaray regala una maglia a Yildiz

È una situazione un po' insolita perché non si tratta del solito scambio di magliette che avviene in campo tra giocatori avversari. I giocatori del Galatasaray hanno circondato Yildiz dopo la partita per consolarlo e dargli una pacca sulla spalla dopo la partita: in molti lo conoscono bene e gli hanno mostrato vicinanza, ma a un certo punto Ahmed Kutucu si è avvicinato a lui stringendo una cosa tra le mani. È una maglia della squadra turca appallottolata, passata quasi di nascosto al giocatore della Juve che ha subito accettato il regalo: lo ha portato con sé mentre salutava gli altri giocatori, poi lo ha riposto in tasca quando si è unito al resto della Juve per salutare i tifosi sotto la curva.