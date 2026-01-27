Yildiz blindato dalla Juventus con un contratto da top player: avrà lo stipendio più alto della rosa

Kenan Yildiz pronto a legarsi alla Juventus con un rinnovo imminente. Svolta nell'affare che porterà il turco a firmare un nuovo contratto con i bianconeri ma dalle cifre piuttosto differenti da quello attuale. La necessità di evitare il rischio di un'asta estiva sul calciatore che nel frattempo guadagna 1,5 milioni netti a stagione ha spinto la Juventus ad accelerare per arrivare a un accordo imminente. L'incontro con la famiglia del giocatore, papà Engin e mamma Beate, sono stati positivi in tal senso.

Secondo Tuttosport sarebbe di fatto tutto scritto per blindare il giocatore fino al 2031. Un contratto a lungo termine per un giocatore che sta facendo nettamente la differenza in questa stagione. Un autentico top player esploso proprio sotto la guida di Luciano Spalletti che dopo il suo arrivo in bianconero ha fatto del turco il perno della sua squadra. I numeri parlano chiaro e anche i risultati danno ragione all'allenatore e a Yildiz che si è meritato di arrivare a raggiungere un contratto degno del suo nome. Di fatto il suo stipendio lieviterà in maniera sostanziale diventando il giocatore più pagato della rosa bianconera.

David e Yildiz saranno i giocatori più pagati della Juve.

Ad oggi infatti appare scontato l'addio a Dusan Vlahovic, unico a guadagnare uno stipendio fuori dai nuovi parametri salariali imposti dalla società sugli ingaggi dei calciatori. Una volta ceduto il serbo – che a meno di clamorosi ribaltoni e solo con un abbassamento sostanziale dello stipendio potrebbe restare – ecco che l'unico ad avere lo stipendio più alto, il massimo che la Juventus garantisce ai calciatori, è Jonathan David. Il canadese percepisce 6 milioni di euro l'anno, la cifra che sarà garantita anche a Yildiz che diventerà insieme alla punta proprio il giocatore più pagato della rosa bianconera. Manca solo la firma e un piccolo dettaglio sui bonus proprio al momento dell'accordo, e nulla più.

Yildiz avrebbe avuto inizialmente dubbi sugli obiettivi e le ambizioni del club ma evidentemente è stato convinto dalla società in tal senso anche con un'eventuale promessa sulla permanenza di Spalletti alla Juventus anche per la prossima stagione. Una strategia a lungo termine dunque per la Juventus che vorrebbe garantirsi l'obiettivo minimo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, e poi gettare le basi per la prossima stagione partendo già con l'ambizione di giocarsi le proprie chance Scudetto con Inter, Napoli e Milan, con un occhio alla Roma.