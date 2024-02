Yerri Mina ripete su Osimhen la “mossa del capezzolo”: reazione furente del nigeriano Il difensore colombiano del Cagliari è pronto a tutto pur di marcare l’attaccante del Napoli. Gli ha riservato lo stesso trattamento praticato a Zirkzee del Bologna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La mossa del capezzolo. Yerry Mina l'ha praticata anche con Victor Osimhen. Dopo averla messa in atto contro Zirkzee del Bologna, si è ripetuto anche con l'attaccante del Napoli. Con le buone o con le cattive maniere, ricorrendo a tutti i trucchi (anche quelli sporchi) possibili, il difensore colombiano fa di tutto per marcare l'avversario, innervosirlo, neutralizzarlo, tendergli la trappola dell'eventuale reazione.

L'arbitro non vede – è successo anche a Luca Pairetto in occasione della partita degli azzurri a Cagliari, non c'è possibilità da parte del Var di intervenire – e fischia la punizione a favore del centrale sudamericano che nel frattempo è finito a terra per lo spintone del nigeriano. Una spallata rifilata per liberarsi di quel fastidio doloroso, come gesto istintivo a quel pizzicotto che fa male. La punta dei partenopei la prende male soprattutto quando si vede fischiato il fallo contro: si rivolge verso il direttore di gara con stupore, obiettando che dovrebbe essere punito il centrale dei sardi e non lui. Agita le mani nell'aria, non si capacita di come la faccia franca ma può nulla se non continuare a giocare.

La sequenza delle immagini mostra con il fischietto stia guardando in un'altra direzione rispetto al punto di contatto. Oltretutto, sia Osimhen sia Mina sono rivolti a lui di spalle e tutti guardano lo sviluppo dell'azione che sta avvenendo lontano dai due contendenti. Il difensore colombiano affronta con aggressività il nigeriano, lo tallona, lo strattona per la maglia, usa la fisicità e si frappone tra lui e la porta, gli chiude lo spazio, gli toglie il fiato e il tempo per ragionare. Da lì non deve passare, in un modo o nell'altro.

Nello specifico il replay dell'azione proposto da Dazn mostra cosa è successo in quel corpo a corpo del primo tempo e perché Osimhen ha avuto quella reazione furibonda. Si nota la mano destra di Yerry Mina che stringe il petto di Osimhen, fino a pizzicargli il capezzolo, mentre con il braccio sinistro ne tampona il movimento a rientrare. Il colombiano sa che non ha molte opportunità per stopparlo, gli deve impedire di girarsi e prendersi lo spazio sufficiente per scattare in profondità. Lo fa in maniera poco convenzionale e con tutta l'astuzia del momento restando impunito, perché in apparenza fa nulla che meriti una sanzione, che sia la semplice punizione fischiata contro o addirittura un cartellino giallo.