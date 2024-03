Xavi ha un solo giocatore in mente prima di Barcellona-Napoli: “Vorrei vederlo nella nostra squadra” Xavi sa benissimo cosa aspettarsi dal Napoli nel ritorno degli ottavi di finale di Champions: “Presseranno alto e proveranno a tenere palla, con Calzona sono migliorati” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il momento decisivo è arrivato: il Barcellona ospita il Napoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, una partita delicatissima per il momento di entrambe le squadre. L'1-1 del Maradona lascia tutto in bilico, ma Xavi e Calzona si giocano tutto in questo incontro fra due club che stanno vivendo lo stesso momento negativo. Nonostante tutto c'è qualcosa che l'ex giocatore prenderebbe dai partenopei, un giocatore chiave per l'ultimo Scudetto.

Xavi non ha nessun dubbio quando si tratta di scegliere un giocatore da "rubare" al Napoli per trasportarlo immediatamente nel suo Barcellona: "Lobotka è un giocatore che mi piace, come costruzione del gioco non perde palla, mi piacerebbe vederlo in una squadra come il Barcellona. Ha il livello per giocare in una squadra come la nostra. Potrebbe fare la differenza, come fa la differenza nella sua squadra".

Dall'arrivo del nuovo allenatore gli azzurri hanno dato segno di miglioramenti e anche lo spagnolo ci ha tenuto a sottolinearlo in conferenza stampa, dove non ha perso l'occasione per sottolineare i problemi dei catalani: "Il Napoli è più solido, li vedo migliorati e più dinamici. Calzona ha molto migliorato la squadra. Noi abbiamo diversi infortuni importanti come quelli di Pedri, ma non devono essere una scusa, dobbiamo provare a vincere la partita a prescindere dalle assenze".

Xavi sembra avere le idee chiarissime sulla squadra che si ritroverà ad affrontare domani. All'andata l'incognita più grande era data dall'arrivo di Calzona, seduto in panchina solo da una manciata di ore, ma nelle ultime settimane ha avuto la possibilità di dare una sua identità alla squadra che ha in parte risanato alcune delle lacune che l'hanno spinta in basso in questa stagione.

Lo spagnolo sa benissimo con chi avrà a che fare: "Sarà un Napoli coraggioso, che ci presserà alto e che proverà a tenere la palla. Credo che sarà una partita spettacolare perché non speculano, hanno un grande livello davanti con Politano, Osimhen e Kvara, sarà una grande partita contro una grande squadra. Del Napoli mi piacciono molte cose, il tridente che hanno è fra i top d’Europa, in difesa provano sempre a giocare la palla, un po’ come noi".